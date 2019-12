Cascate del Mulino, il comitato: “Chiusura crea disagi, al lavoro per un progetto sulla zona”

“Il 2019 sta per giungere al termine e ancora, dopo più di un anno di discussione, non si hanno chiarimenti sulla futuro delle cascate del Mulino e sulla realizzazione del ‘mega parcheggio’ millantato dall’amministrazione Morini“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il comitato #SaveSaturnia.

“Il comitato di cittadini #SaveSaturnia, dopo aver raccolto e protocollato oltre 1350 firme per chiedere un consiglio comunale aperto, aver protocollato ben due documenti per chiedere maggiori delucidazioni all’amministrazione comunale, denuncia ancora una totale mancanza di risposte da parte del Comune di Manciano – continua la nota -. Nell’ultimo consiglio comunale utile, che si è svolto il 13 dicembre, abbiamo appreso che l’amministrazione stava vagliando la possibilità di acquistare un terreno per la realizzazione del parcheggio in un’altra area diversa da quella inizialmente indicata. Ma, stando a quanto riportato in consiglio, non si tratterebbe di una risoluzione definitiva, al contrario la questione è divenuta ancora più nebulosa, dalla quale emerge una chiarissima incapacità amministrativa di programmazione. Nessuna informazione neanche su quello che sarà il futuro del sito delle cascate del Mulino, che, come riportato sulla pagina istituzionale del Comune di Manciano, ‘è chiuso al pubblico in accordo con il Genio civile e il Consorzio di Bonifica, che sta eseguendo dei lavori’“.

“Comunicazione che è giunta solamente il 28 dicembre, durante il periodo delle feste natalizie, recando possibili disagi soprattutto agli operatori turistici del territorio e alle strutture ricettive della zona, dato il ritardo con il quale sono venuti a conoscenza dello stato attuale dei fatti – sottolinea il comitato –. Un evento dissonante rispetto alla manifesta volontà di continuare a mandare in avanzo di amministrazione, per il secondo anno consecutivo, 100.000 euro destinati all’acquisto del terreno per il parcheggio, che invece sarebbero potuti essere spesi per i lavori di ripristino delle cascate del Mulino e scongiurare così l’attuale chiusura del sito. Il comitato cittadino #SaveSaturnia, a seguito di queste importanti notizie, rinnova l’invito all’amministrazione Morini di fornire risposte chiare in merito alla questione a tutta la cittadinanza. Inoltre, annunciamo che il Comitato si sta adoperando per realizzare un progetto di massima sul futuro di questo importante bene pubblico locale e che, anche in questi giorni di festa, richiede la collaborazione di tutta la cittadinanza per creare un piano progettuale che possa essere poi sottoposto ad un tavolo di discussione“.

“In questo momento è aperta la campagna di tesseramento del comitato #SaveSaturnia, in molti hanno già aderito e a breve è prevista un’assemblea dei soci, per rendere tutti consapevoli e informati dell’attuale stato delle cose. Riteniamo che il principio di trasparenza e chiarezza sia l’elemento più importante quando si affrontano problematiche relative a beni di questa portata. Le cascate del Mulino sono una ricchezza e non solo naturalistica, ma anche soprattutto uno dei principali motori economici del comune di Manciano, motivo per cui urge la necessità di un progetto di condivisione di intenti – termina il comunicato -. Nella speranza che nel 2020 giungano maggiori chiarimenti da parte del sindaco Mirco Morini e della giunta comunale, invitiamo fin da oggi la cittadinanza a partecipare attivamente alle iniziative del comitato. Cogliamo l’occasione per augurare a tutta la popolazione di Manciano buone feste e un felice anno nuovo”.