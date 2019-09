Il Comitato per la Vita si prepara al Mercatino dei Ragazzi del 6 ottobre, il primo senza la presenza dell’amatissima Enrica Tognazzi che fin dalla nascita dell’associazione nel 1983 era stata eccezionale e appassionata animatrice di questa iniziativa.

“Sono stati mesi dolorosi e difficili dopo la scomparsa di Enrica – dice il nuovo presidente Oreste Menchetti – ma intorno al Comitato non sono mai mancati neppure per un giorno il cuore, l’amore e l’affetto dei maremmani. E’ stato istituito un nuovo consiglio direttivo e non abbiamo mai smesso di lavorare per proseguire il grande sogno di combattere tutti insieme il tumore e di poter consentire ai malati oncologici di curarsi con le migliori tecnologie anche a Grosseto.“

Durante l’estate infatti il Comitato ha incontrato i vertici dell’azienda sanitaria Asl Toscana Sud Est per organizzare la consegna del robot per farmaci antiblastici del valore di 750.000 euro che l’associazione, grazie alla straordinaria solidarietà dei maremmani, è riuscita ad acquistare. Il macchinario sarà consegnato nel 2020 per consentire lavori di adeguamento dei locali dove sarà collocato.

“Già da settembre raccogliamo fondi per un nuovo obiettivo: l’acquisto sequenziatore NGS Ion Torrent per la ricerca delle alterazioni molecolari nei tumori da donare alla Sezione di Genetica Medica e Biologia Molecolare dell’Ospedale della Misericordia di Grosseto. Anche questo macchinario è costoso ma sarà fondamentale averlo a Grosseto”.

Due eventi di settembre sono stati già dedicati a questo obiettivo: sabato 7 settembre a Roccastrada si è svolta la sesta edizione della Passeggiata in Rosa organizzata dal Comitato Festeggiamenti Pro Loco Roccastrada, una bellissima manifestazione che è riuscita a far raccogliere 2.440 euro. Prima si è svolto il convegno scientifico al Teatro dei Concordi che ha visto la partecipazione dei medici: Carmelo Bengala primario di Oncologia al Misericordia, Francesca Casamassima psicologa e psicoteraopeuta, Alfredo Orrico responsabile Genetica medica e Biologia molecolare, Maurizio Di Tomassi pneumologo e Roberto Dottori consulente tecnico scientifico del Comitato per la Vita. Poi è iniziata la passeggiata in rosa per le vie del centro storico di Roccastrada, sono state inaugurate le panchine nell’area “Belvedere delle donne” a cura della Commissione per le Parità e Pari Opportunità di Roccastrada e infine è stata rispettata la tradizione del lancio dei palloncini dalle terrazze del Collese.

“E’ stata una straordinaria manifestazione di affetto per il Comitato – dice Menchetti – e già siamo pronti per un’altra bellissima maratona di soldiarietà: domenica 15 settembre torna il Mercatino di Paganico nella piazzetta del Leccio organizzato dall’associazione Pro Loco Paganico con il patrocinio del Comune di Civitella-Paganico. Quindi grazie a tutti e vi aspettiamo in piazza”