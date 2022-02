“Stop alla guerra in Ucraina”: il Comitato per la pace scende in piazza

“L’Europa civile che negli ultimi settant’anni è riuscita a costruire le condizioni per la convivenza pacifica tra i popoli appartenenti a diverse nazioni, non può accettare lo scempio di vite umane e del diritto internazionale che si sta perpetrando in Ucraina“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Comitato grossetano per la pace.

“Nessuno dovrebbe subire le sofferenze inflitte dalla guerra. Tacciano le armi subito, quindi – continua la nota -. Con Unione Europea e Nazioni Unite impegnate in prima fila per l’interruzione delle ostilità e la presa in carico della popolazione ucraina allo sbando. Considerato che già si profila all’orizzonte la tragedia umanitaria di quattro milioni di profughi che potrebbero dirigersi a ovest verso gli Stati confinanti. Non bastano però gli appelli alla pace. Le persone di buona volontà che si ispirano alla convivenza fra i popoli, ai valori democratici e antifascisti, alla tolleranza e alla convivenza civile, devono farsi vedere e far sentire la propria voce”.

“Questo vale anche per una piccola comunità come la nostra, solo apparentemente lontana ed estranea a vicende tanto tragiche, che coinvolgono milioni di persone. Per questo il Comitato grossetano per la pace chiede a tutte le organizzazioni del terzo settore e ai partiti politici maremmani che si riconoscono nei valori democratici e antifascisti di far sentire la propria voce a sostegno della pace. Partecipando alla manifestazione indetta dal Comitato in piazza Dante sabato 26 febbraio, dalle 16.00 alle 18.00 – termina il comunicato -. Uniamo alle tante voci in giro per il mondo quella di Grosseto, per ribadire che vogliamo vivere in un mondo pacificato e più giusto. Recuperando il senso di appartenenza a un destino comune costruito sulla convivenza fra popoli diversi”.