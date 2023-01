Verso il congresso Pd: in paese nasce il comitato a sostegno di Stefano Bonaccini

A Manciano si è costituito il comitato comunale a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini a segretario nazionale del Partito Democratico.

Ha aderito al comitato un’ampia rappresentanza del direttivo dell’Unione comunale del Pd, insieme a tante persone della società mancianese che riconoscono in Bonaccini la migliore opportunità per il futuro del Partito democratico.

“Convince la proposta di Bonaccini, per la sua visione moderna della politica, radicata sui temi del lavoro e dei diritti – afferma Alessandro Bruni (nella foto), tra i fondatori del comitato mancianese per Bonaccini -, piace il suo modo di agire pragmatico, è apprezzata la sua esperienza di amministratore ed è la figura giusta per portare un rinnovato entusiasmo nel Pd. In pochi giorni hanno aderito al Comitato più di 50 cittadini mancianesi. Stiamo registrando una bella partecipazione e l’interessamento di persone di ogni età. Tra l’altro è un segnale estremamente positivo anche l’adesione di molti giovani, che vogliono garantire il loro sostegno a Bonaccini”.