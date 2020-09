Regionali, il comitato: “Bene elezione di Marras, ora un assessorato alla Maremma”

Il comitato elettorale nato a Manciano, a sostegno della candidatura a consigliere regionale di Leonardo Marras, esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto in termini di preferenze, che ha contribuito in maniera importante alla vittoria di Eugenio Giani e del centro sinistra.

“L’affermazione di Leonardo in provincia di Grosseto – dicono i membri del comitato – dimostra che l’attenzione nei confronti del territorio e la capacità amministrativa sono doti apprezzate dai cittadini. Crediamo che grazie a questo importante risultato debba essere assicurata la rappresentanza in giunta alla Maremma, in modo che il legame con il territorio diventi ancora più saldo. Siamo certi che Leonardo proseguirà il suo impegno in Regione con il solito impegno e gli auguriamo buon lavoro“.

Il comitato elettorale è composto da questi membri: Alberto Bertinelli (promotore), Giulio Detti (capogruppo di minoranza), Marco Galli, Giovanni Riva, Francesco Mazzoli, Alessandro Giomarelli, Rossana Rossi, Giancarlo De Maria, Inerio Biondi, Evans Ottavi, Giulia Solimeno, Alessandro Bruni, Marcella Vestri, Roberto Bonemei, Chiara Broglietti, Domenico Bruni, Benedetta Giacolini, Roberto Marioni, Boris Cerofolini, Filippo Ferrari, Lorenzo Sette, Manrico Funghi, Maurizio Grifoni, Mario Giardina, Desio Vasconi, Luciano Bertinelli, Dumas Bassanelli, Ivan Rizzuto, Elena Balocchi, Gianpiero Broglietti.