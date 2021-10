Colline Metallifere: nasce il comitato “Lido Santini” per la tutela del parco minerario

Venerdì 29 ottobre, sotto le logge dell’antico palazzo delle Armi, è nato il comitato “Lido Santini”.

“Come si ricorderà, nello scorso mese di settembre crollava su se stesso il castello in legno deI Pozzo Carlo, testimonianza storica del passato minerario dell’ottocentesco sito di Fenice Capanne – si legge in una nota del comitato –. Subito si è sollevato un moto di protesta di numerosi cittadini massetani che si sono trovati ad assistere impotenti ad un ulteriore pezzo di storia mineraria che crollava per la mancanza di cure e attenzione, con il rischio di subire altre cancellazioni della nostra identità comunitaria“.

“Per sollevare le coscienze e focalizzare l’attenzione su questo lento degrado, il 9 ottobre è stata inviata una lettera alla direzione del parco archeologico minerario, firmata da 40 cittadini, a cui è seguita, ed è ancora attiva, una petizione sulla piattaforma al link https://chng.it/PsKL4DJ5, che al momento conta oltre 200 adesioni – prosegue il comunicato –. Ora allo scopo di dare attuazione agli obiettivi e alle richieste avanzate nella lettera-petizione, si è costituito il comitato dedicato a Lido Santini, un cittadino massetano che nel corso della sua vita si è battuto costantemente per salvaguardare il patrimonio culturale minerario che rischiava di andare perduto e che quindi è stato determinante per la realizzazione del parco minerario. Con la speranza di riuscire ad essere all’altezza del compito affidato dai sottoscrittori della lettera-petizione”.

“Ci auguriamo che l’esempio di impegno di Lido Santini possa essere seguito dai quei giovani che avranno il sempre più arduo compito di salvaguardare il grande bene pubblico – termina la nota – rappresentato dal patrimonio minerario delle Colline Metallifere”.