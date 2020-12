“Insieme per il centro storico di Grosseto”: eletto il nuovo referente del comitato

Si è tenuta in rete, sulla piattaforma Zoom, la prima videoconferenza organizzativa tenuta da Sergio Rubegni, coordinatore e referente temporaneo del nuovo comitato spontaneo “Insieme per il centro storico di Grosseto“.

Molto numerosi i membri del comitato spontaneo che hanno partecipato all’incontro.

La riunione è stata aperta da Roberto Giogli, referente del gruppo spontaneo nato di recente in via Roma a Grosseto, il quale ha sottolineato l’importanza della nascita di questa unione, pensata e costruita per catalizzare l’attenzione dei cittadini e delle istituzioni sull’importanza di valorizzare, promuovere e rivitalizzare quello che una volta veniva definito il “salotto buono”, il “cuore” di Grosseto, anche attraverso un’attenta riqualificazione sociale e culturale di questa area urbana, che porti alla creazione di progetti che prevedano interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano.

Rubegni ha poi proposto, come anticipato nella chat Whatsapp del gruppo, la scelta di un nuovo referente, pur rimanendo a disposizione per il ruolo di coordinatore organizzativo. E’ stato quindi proposto dal coordinatore Amedeo Vasellini, vicepresidente di Confesecenti Grosseto, vicepresidente Nazionale Assohotel, direttore dell’Hotel Granduca e dell’Hotel Terme marine Leopoldo II Grosseto, referente del turismo termale di Federalberghi provinciale, coordinatore del nucleo del Controllo del vicinato Grosseto Centro. Si sono susseguiti poi negli interventi i diversi componenti del sodalizio, che hanno accolto all’unanimità questa proposta.

Il coordinatore ha chiesto quindi la creazione di un gruppo di lavoro per la stesura di un documento propositivo sulle criticità del centro della città, da presentare a gennaio al sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Questo il gruppo di lavoro eletto durante l’assemblea: Amedeo Vasellini, Enrico Collura, Roberto Giogli, Eleonora Sensini, Sergio Rubegni, Gaia Morelli, Simona Baldanzi, Barbara Bonari, Florindo Rosa, Francesco Liccardo, Franca Lodovichi.

L’adesione al comitato temporaneo è libera e completamente gratuita. Per informazioni ed adesioni è possibile contattare il numero 347.6069904.