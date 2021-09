Casalone, nasce il comitato per il futuro dell’ippodromo: “Riportiamo l’ippica in città”

“La chiusura dell’ippodromo del Casalone ha lasciato un vuoto incolmabile, per Grosseto e la Maremma, terra di butteri e cavalli maremmani, ma anche terra di fantini e purosangue”.

Inizia così una lettera aperta del neonato comitato per il futuro dell’ippodromo del Casalone.

“Non si galoppa ormai da più di tre anni, al Casalone – continua la lettera -. Le luci della pista, le file ai totalizzatori, i nitriti dei cavalli, il vociare dei fantini, le esultanze degli spettatori sono ormai un ricordo lontano. Ma Grosseto e la Maremma più di ogni altri, hanno bisogno del loro ippodromo. È per questo che tra gli addetti ai lavori ed appassionati, c’è l’intento di dar vita ad un comitato che promuova la sua riapertura e ne guidi la rinascita. L’obbiettivo: riportare l’ippica e gli sport equestri nella nostra città, ridare vita a quello che era uno degli ippodromi più belli d’Italia”.

“L’attività del comitato sarà rivolta alla ricerca ed alla costituzione di un apparato societario, composto da personalità appartenenti al mondo dell’ippica, capace di garantire le opportune risorse economiche e finanziarie, in grado di attuare una proficua gestione del bene, delle corse, delle attività connesse, e pronto a subentrare all’attuale gestione. Tra gli obiettivi non solo il rilancio delle corse al galoppo, ma anche degli sport equestri, salto ostacoli endurance, dressage, spettacoli dei butteri e mostre del cavallo maremmano. Un’area, quella dell’ippodromo, con una naturale vocazione fieristica che può accogliere fiere, mercati, eventi sportivi, ma anche concerti, manifestazioni, mostre canine, e molto altro, un’area da proteggere e tutelare da ogni forma di speculazione edilizia e da ogni altro intento volto a smantellare e cancellare una delle più caratteristiche tradizioni della nostra terra; il cavallo in ogni sua possibile coniugazione – termina la lettera –. Insieme alle persone che condivideranno la nostra missione, vogliamo fare di Grosseto e la Maremma i simboli del cavallo nel mondo“.

Il comitato è formato da Andrea Pieroni , portavoce e primo firmatario, Francesco Pieroni, Marcello Lazzeri, Antonello Floris, Lorenzo Lazzeri, Erik Fumi, Tobaldo Fumi, Antonio Gentile, Antonio Palombo, Federico Ferrini,

Riccardo Mellini, Francescso Tola, Giovanni Quadalti, Maurizio Bianchi, Mattia Loi, Paolo Rizzi, Devis Grilli, Giuseppe Incastrone, Vincenzo Mezzatesta, Alessandro Muzzi, Gianfranco Demontis, Riccardo Menichetti, Maria Rita Salvioni.

Contatti: comitatoippico@gmail.com