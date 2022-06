200 euro per la lotta alla sclerosi multipla, l’Aism: “Grazie al comitato Festeggiamenti”

Il comitato Festeggiamenti di Barbanella ha organizzato, sabato 18 giugno, l’annuale festa che si è svolta nel piazzale di Vva De Amicis, a Barbanella, a Grosseto.

Questa manifestazione ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico che si è divertito partecipando a tutte le esibizioni.

C’è stata la sfilata di moda dell’atelier Shamy, l’esibizione del corpo di ballo della scuola “Fred Astaire”, con atleti bravissimi. Hair styilist dell’evento è stata Arianna, titolare del salone “New Generation” di via De Amicis 3.

Durante la manifestazione il comitato Festeggiamenti di Barbanella ha donato ad Aism – Associazione italiana sclerosi multipla – sezione provinciale di Grosseto – la somma di 200,00 euro in segno di riconoscimento, in quanto punto di riferimento importante per le persone che convivono con la sclerosi multipla e per i loro familiari.

“Il consiglio direttivo dell’Aism ringrazia sentitamente il comitato Festeggiamenti per la donazione che permette, assieme alle varie manifestazioni di raccolta fondi ed alle altre donazioni, di eseguire le attività che annualmente la sezione programma – si legge in una nota dell’associazione -. Principalmente l’Aism finanzia la ricerca scientifica, come sezione forniamo assistenza psicologica, nell’ottica di una visione sempre più unitaria degli aspetti clinici e psichici delle persone con sclerosi multipla, ha come unico obiettivo il miglioramento della loro qualità di vita. Con le auto attrezzate trasportiamo nel territorio della provincia di Grosseto persone con sclerosi multipla che devono effettuare visite mediche ed esami specialistici. Ci auguriamo che questa festa a Barbanella si ripeta ogni anno grazie al lavoro dei volontari del comitato Festeggiamenti“.