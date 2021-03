Verso le amministrative: Luca Agresti apre le porte del suo comitato elettorale

Si sono ufficialmente aperte le porte del comitato di Luca Agresti, vicesindaco ed assessore dell’amministrazione Vivarelli Colonna.

L’iniziativa avrà l’obiettivo di promuovere la candidatura di Luca Agresti, come consigliere comunale per Forza Italia, in supporto al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, per le prossime elezioni comunali di Grosseto.

All’interno della sede sarà possibile interagire con un team di volontari, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, cordiale e professionale, disponibile a fornire tutte le informazioni relative all’operato dell’amministrazione attuale e alle modalità di voto.

La sede, situata in via Emilia 5, sarà attiva delle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30, dal lunedì al sabato.

“Sono particolarmente entusiasta per l’apertura del comitato – ha dichiarato Luca Agresti, vicesindaco ed assessore dell’amministrazione attuale -. Spero che possa essere un punto di riferimento per molti cittadini e che ribadisca, ancora una volta, l’importanza di votare e di scegliere i propri amministratori locali“.