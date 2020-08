Verso le Regionali, Donatella Spadi inaugura il comitato elettorale: “Pronta ad ascoltare tutti”

“Sarà un luogo aperto a tutti e in cui sarò sempre disposta ad incontrare i cittadini”.

Con queste parole Donatella Spadi, candidata alle elezioni regionali per il Partito democratico, ha inaugurato questa mattina il suo comitato elettorale, che si trova in via Inghilterra 87, a Grosseto, al primo piano del centro commerciale.

Insieme a lei, erano presenti anche Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd, e gli altri candidati Del Leonardo Marras e Giampaola Pachetti.

“Da oggi inizio ufficialmente la mia campagna elettorale – ha dichiarato Donatella Spadi -, ho creato un blog, consultabile al link www.donatellaspadi.it, e questa mattina inauguro la sede del mio comitato elettorale. Queste settimane che ci separano dalle elezioni saranno caratterizzate da un grande ascolto verso tutti i cittadini. La mia vita è sempre stata all’insegna del cambiamento: questo 2020 è stato drammatico, ci ha messi alla prova e ho deciso di candidarmi per essere di aiuto alle persone“.

“Non sono iscritta ad alcun partito, ma ho deciso di candidarmi per il Partito democratico perché incarna dei valori in cui credo, come l’europeismo e la lotta al razzismo – ha continuato la candidata -. Desidero mettere le mie idee a disposizione dei cittadini e, come direttore del Pronto soccorso di Massa Marittima, sono orgogliosa di far parte del Servizio sanitario regionale, uno dei migliori in Italia. Il Covid ha dimostrato che ci sono molti aspetti della sanità che vanno migliorati. Dobbiamo valorizzare gli ospedali di prossimità, in modo che siano sempre più al servizio dei cittadini, i pronto soccorso e il 118 vanno ulteriormente potenziati. Inoltre, dobbiamo implementare le infrastrutture, a partire dal completamento del Corridoio tirrenico, che va terminato a sud e adeguato a nord, così da migliorare i collegamenti con l’aeroporto di Pisa per sviluppare il turismo. E’ necessario anche creare un brand Maremma, mettendo da parte i vari campanilismi, e valorizzare i parchi naturalistici, di cui la Toscana è ricca, che sono poco conosciuti. La gestione dei rifiuti deve diventare una risorsa, ma dobbiamo dire ‘no’ all’inceneritore di Scarlino“.

“Infine, ci sono tanti splendidi borghi in Toscana e dobbiamo puntare sulla rigenerazione urbana – ha terminano Donatella Spadi -. Credo fermamente, inoltre, che bisogna educare le nuove generazioni al rispetto delle donne per estirpare ogni tipo di violenza”.