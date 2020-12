Cascate del mulino, il comitato: “Voci su un mega parcheggio, il Comune dica la verità”

“Da alcune attendibili informazioni che ci sono state fornite da diversi cittadini, parrebbe proprio che l’amministrazione comunale abbia tutta l’intenzione di continuare nella sua incomprensibile corsa alla realizzazione di un mega parcheggio nella vallata delle terme di Saturnia, a pochi passi dalle cascate del Mulino“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il comitato Save Saturnia.

“Se queste voci saranno confermate, pare dunque che il sindaco Morini non demorda da questo progetto devastante per il paesaggio della vallata delle terme e che da ciò non venga distolto nemmeno durante il periodo di grave incertezza che i suoi concittadini stanno attraversando a causa della pandemia – continua la nota -. I cittadini che hanno preso contatto con il nostro comitato per informarci del passo che nel più assoluto silenzio e nella più totale mancanza di coinvolgimento della comunità il Comune starebbe per compiere, ci hanno infatti chiesto di portare all’attenzione dell’opinione pubblica il rischio che ancora una volta starebbe correndo l’integrità paesaggistica del nostro territorio, vale a dire la sua più importante ricchezza. E di rendere note a tutti i cittadini le voci che si susseguono circa l’esistenza dell’intenzione di acquistare un terreno collocato nel cuore verde della vallata per realizzarvi il mega parcheggio“.

“Si parla di voci, non di atti. Ci teniamo per correttezza a precisare questo punto, anche se la credibilità di queste notizie viene rafforzata dalla prassi consolidata, adottata in questi anni dalla Giunta guidata dal sindaco Mirco Morini, di non coinvolgere ed informare in modo trasparente i cittadini sulle proprie scelte – sottolinea il comitato -. Perché ciò non si verifichi ancora una volta, vogliamo dare voce alle preoccupazioni dei cittadini e chiediamo al sindaco Morini di confermare o di smentire questa notizia, nella speranza che almeno in questa occasione non si sottragga ad un chiarimento pubblico sulle intenzioni dell’amministrazione comunale. Non rinunciamo a sperare, anche se va detto che aspettiamo da mesi di essere ricevuti, in presenza o in videoconferenza, in seguito alla nostra richiesta di un appuntamento per avere informazioni riguardo ai progetti della Giunta sulla gestione delle Cascate del Mulino e del circostante territorio“.

“Va sottolineato, tra l’altro, che proprio la mancanza di un progetto sulla gestione delle cascatelle rende ancor più incomprensibile, se sarà verificata, la volontà del Sindaco di voler realizzare un parcheggio – termina la nota -. Vogliamo assicurare i cittadini che il comitato Save Saturnia si batterà sempre strenuamente per il coinvolgimento della popolazione nell’elaborazione di un progetto per la gestione pubblica delle cascate del Mulino e per lo sviluppo economico del territorio a tutela delle future generazioni“.