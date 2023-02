Il Comitato 10 febbraio celebra il Giorno del Ricordo: appuntamento al parco della Rimembranza

Il Comitato 10 febbraio di Grosseto comunica che si svolgerà, venerdì 10 febbraio, alle 11.00, nel parco della Rimembranza di Grosseto, una cerimonia per il Giorno del Ricordo, con deposizione di fiori al monumento ai caduti per la Patria.

La cerimonia commemorativa si svolge in adesione alle iniziative programmate a livello nazionale volte a conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati e della più complessa vicenda del confine orientale.

“Il Comitato 10 febbraio – ricorda la referente per Grosseto, Francesca Carpenetti –, sorto successivamente alla promulgazione della Legge 92 del 30 marzo 2004 istitutiva del Giorno del Ricordo, mantiene viva la storia del confine orientale d’Italia e raccoglie soprattutto cittadini italiani che, pur senza avere un legame diretto o familiare con le tragedie delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, si accostano con particolare sensibilità a queste pagine di storia patria. Un argomento difficile, quanto essenziale, per comprendere la storia e quel dramma consumato al confine nord orientale, carico di dolore umano e sofferenze indicibili, a danno degli italiani lì residenti, che devono essere condivisi da ciascuno di noi. E’ indispensabile trattare questa tematica con serenità, senza strumentalizzazione alcuna, per ristabilire verità e giustizia che sia a consolazione delle vittime e dei loro discendenti e per metabolizzare un momento dimenticato della storia da parte del nostro Paese: dalle ostituzioni alla scuola, dalla cultura ai mass media”.

Per la commemorazione, che si svolge con il patrocinio dell’amministrazione comunale, sono stati invitate a presenziare le autorità civili e militari e l’intera cittadinanza.