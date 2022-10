L’Anpi ricorda l’uccisione di Gabriello Dani da parte dei fascisti: cerimonia al cimitero

La sezione Anpi “Agresti Campori” di Gavorrano-Scarlino, martedì 11 ottobre, alle 11, al cimitero di Scarlino, commemorerà la morte di Gabriello Dani, ucciso nel 1921.

“Proprio 101 anni fa, infatti, uno squadrone di fascisti assassinò al podere Palazzone il capolega Gabriello Dani (un segretario sindacale dei braccianti), accusato di essere un ardito del popolo e quindi legato all’organizzazione antifascista – si legge in una nota dell’Anpi –. Un gesto di inaudita violenza, compiuto da un gruppo di fascisti di Scarlino e Follonica che, dopo aver trascorso la giornata a Scarlino, decisero di andare a dare una lezione al Dani, con lo scopo di punire la sua attività politico-sindacale. A bordo di un camion raggiunsero il podere poco sotto il paese dove viveva il capolega. Gabriello non si lasciò intimidire, difese la sua famiglia e la sua casa dagli aggressori, ma i fascisti, decisi a tutto, lanciarono delle bombe sul tetto della casa per costringerlo ad uscire. Gabriello riuscì a far scappare la moglie e i bambini, per lui però non ci fu scampo, morì poco dopo”.

Tutti sono invitati a partecipare.

Foto: Giancarlo Grassi