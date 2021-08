“Come vi piace”: la commedia di Shakespeare in scena al castello di Monte Antico

Sabato 7 agosto, alle 21.30, nella splendida location del castello di Monte Antico andrà in scena la commedia shakespeariana “Come vi piace” (“As you like it”).

La commedia, che fa parte del programma estivo “Estate rosellana” (l’esordio dello spettacolo sarà il 6 agosto proprio all’anfiteatro romano di Roselle) vede impegnati come registi Giacomo Rosselli e Guido Targetti, tra gli attori Pietro Begnardi, Irene Cannello, Eleonora Guelfi, Giacomo Rosselli, Caterina Rossi, Fabio Sonzogni, Guido Targetti e Francesco Tozzi. L’evento fa anche parte del calendario di eventi estivi del Comune di Civitella Paganico “Certe sere d’estate“.

“Abbiamo aderito a questa iniziativa dell”Estate rosellana’ con molto entusiasmo – spiega il sindaco di Civitella Paganico Alessandra Biondi -. Portare uno spettacolo di Shakespeare nello splendido scenario del castello di Monte Antico è per noi motivo di orgoglio e uno sguardo al futuro. Ringraziamo la proprietà del castello Ibl Banca e Mottarone Immobiliare che hanno gentilmente concesso questo luogo, comprendendo l’importanza che esso ha per l’amministrazione e per il territorio”.

“Come vi piace” è una commedia pastorale in cinque atti scritta da Shakespeare in versi e prosa, tra il 1599 e i primi mesi del 1600, e pubblicata per la prima volta soltanto nel 1623. Fra le commedie di William Shakespeare è una fra le più amate e messe in scena in tutto il mondo, certamente la più nota, ma anche una fra le meno rappresentate in Italia. Un’opera di grande attualità, un monologo in cui si rappresenta il mondo come un grande palcoscenico in cui tutti, uomini e donne, sono attori: un messaggio di grande attualità fatto attraverso una commedia equilibrata sia rappresenta

Quest’opera più delle altre è una fra le macchine teatrali più poetiche e divertenti che Shakespeare abbia mai scritto. Vi sono due mondi in netta e diretta opposizione, che si specchiano l’uno nell’altro: da una parte quello del potere, del Ducato; dall’altra quello paradisiaco e ideale della Foresta di Arden.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 347.4252612 o scrivere alla mail info@estaterosellana.it.

La partecipazione è ammessa a coloro che sono in possesso di Green Pass.