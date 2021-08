“Come vi piace”: la commedia di Shakespeare debutta all’anfiteatro romano

Debutta venerdì 6 agosto, alle 21.00, all’anfiteatro romano dei ruderi di Roselle la commedia di William Shakespeare “Come vi piace”.

Sarà questo lo spettacolo di punta dell’”Estate rosellana”, la rassegna ideata da Francesco Tarsi giunta ormai alla XXXVI edizione, che ogni anno porta uno dei più grandi capolavori del Bardo in alcuni tra i luoghi più suggestivi della provincia di Grosseto.

Quest’anno, oltre che all’anfiteatro di Roselle, lo spettacolo andrà in scena al castello di Monte Antico (il 7 agosto), al Cassero senese di Massa Marittima (l’8 agosto) e all’antica città di Cosa (dal 19 agosto).

I protagonisti della commedia – Rosalinda e Orlando – si conoscono per la prima volta ad un incontro di lotta e si innamorano a prima vista. Lei è la figlia di un buon Duca esiliato dal fratello, lui di un fedelissimo del vecchio reggente. Lo zio della ragazza però, temendo per il suo potere, decide di esiliare la nipote e di uccidere Orlando. Non resta altro da fare, ai nostri due protagonisti, che fuggire il più lontano possibile, nella foresta di Arden.

L’unico problema è che uno non sa della fuga dell’altra…

Ancora una volta l’amore ci conferma la sua meravigliosa potenza in questa divertente ma profonda commedia di Shakespeare. La foresta diventa lo sfondo di avventure amorose, equivoci, ritorni improvvisi, redenzioni, scherzi e si trova a far da specchio a quello che è il grande gioco della vita, quel grande spettacolo – per dirla con le parole di Shakespeare – dove ognuno recita la propria parte con le proprie entrate ed uscite.

Per informazioni e prenotazioni: cell. 3474252612 / info@estaterosellana.it

Prenotazioni online: https://www.estaterosellana.it/prenotazioni/.

Con: Pietro Begnardi, Irene Cannello, Eleonora Guelfi, Caterina Rossi, Giacomo Rosselli, Fabio Sonzogni, Guido Targetti, Francesco Tozzi.

Regia: Giacomo Rosselli e Guido Targetti.

Adattamento: Francesco Tozzi

Costumi: Accademia di Moda di Sarah Mascagni

Disegno e maschere: Enrico Mele

Foto di scena: Giovanni Rossetti

Produzione: associazione culturale Polis 2001 – Direzione artistica di Francesco Tarsi

Organizzazione: Chiara Benicchi

Iniziativa sostenuta da: Comune di Grosseto, Provincia di Grosseto, Cassa di Risparmio di Firenze, Direzione Regionale Musei della Toscana, Febal Casa – Ansa Arredamenti.