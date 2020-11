Come valorizzare la tua casa con la striscia Led

Spesso si pensa che per effettuare un restyling del proprio appartamento siano necessari cospicui investimenti e tanta fatica. Questo accade perché talvolta si sottovaluta il potere di tutte quelle piccole e semplici operazioni che possono dare nuova luce agli ambienti, senza necessariamente doversi svenare e senza il bisogno dell’intervento di tecnici specializzati.

Una di queste è appunto l’applicazione di strisce Led luminose, che può essere realizzata in modalità fai da te, dopo aver acquistato il materiale presso uno dei tanti punti vendita presenti on line o fisicamente sul mercato.

Cosa sono le strisce Led?

Le strisce Led sono una delle più belle ed utili innovazioni tecnologie che siano state inventate negli ultimi decenni e che nell’ultimo periodo si sono ancora di più evolute sotto l’aspetto tecnico.

La striscia Led (dall’inglese Light Emitting Diode, ossia diodo a emissione luminosa) non è altro che una lunga striscia in rame flessibile sul quale sono posizionati piccolissimi chip Led, distanziati l’uno dall’altro ad intervalli piuttosto regolari. Tali strip Led, di solito, si comprano arrotolati in bobine e la loro potenza più variare fra i 400 e i 4000 lumen per metro.

Come si montano le strisce Led

Per non dover ricorrere all’intervento di un elettricista, invece di acquistare le strisce Led cablate, si può optare per i classici e pratici “kit plug and play” che richiedono soltanto pochissimi minuti per il loro montaggio. Tutto ciò di cui sarà necessario sarà, poi, una presa elettrica sulla quale collegarne il trasformatore il quale, con qualche piccolo trucchetto, potrà essere nascosto dietro i mobili o dietro gli scaffali o, comunque, in un angolo buio, in modo da non penalizzare l’estetica.

Come si può valorizzare la tua casa con la striscia Led?

Inizialmente, le strisce Led venivano utilizzate nelle abitazioni soltanto come alternativa all’illuminazione classica, sotto i pensili della cucina, per avere maggiore visibilità sui piani di lavoro che risultavano essere troppo bui, oppure all’interno delle librerie, per fare in modo che i titoli dei libri risultassero maggiormente evidenti.

Oggi le strisce Led, invece, hanno acquisito un tale versatilità che le fa essere uno degli articoli più ricercati nel campo dell’illuminazione. Esse vengono, ad esempio, utilizzate come punti luci per valorizzare alcuni determinati oggetti. Si pensi ai quadri posizionati sulle pareti o agli specchi che si possono trovare nei diversi ambienti di una casa: spesso il Led viene impiegato, appunto, per mettere in risalto le forme e i dettagli di alcuni articoli da ornamento e conferirne, così, maggior valore e preziosità.

La striscia Led fa da padrone anche in diversi salotti, laddove il suo uso viene destinato a creare un’atmosfera più soft e delicata, rispetto a quella che conseguirebbe invece dall’accensione delle normali lampade. Il Led resta discreto, pur riuscendo a “far luce” direttamente nel punto esatto in cui vogliamo che vengano indirizzati i fasci di luce.

La striscia Led come elemento luminoso funzionale

A volte in alcune zone degli appartamenti o dei negozi si ha la necessità di rendere ben visibili alcuni elementi, che rimanendo all’ombra potrebbero altresì risultare pericolosi. È il caso per esempio delle scale. Questo problema viene invece facilmente risolto dall’applicazione delle strisce Led, utilissime per portare luce verso il basso di ogni gradino.

Anche nei bagni, la tecnologia Led è di supporto alla vita quotidiana. Le strisce vengono tantissime volte posizionate dietro le specchiere per rendere più luminosa la zona lavaggio e la zona trucco

La luce Led per definire al meglio le zone delle stanze

Con le strisce Led si possono anche ottenere interessanti effetti e giochi di luce che le strisce possono creare, a proprio gusto e piacimento. C’è chi le monta in modo da mettere in risalto una ben determinata parete, chi le applica dietro o sopra la testata del letto nella camera matrimoniale per renderne l’ambiente più elegante, chi le utilizza come scenografia dei propri arredi, dato che i Led sono reperibili in qualsiasi colore.

Orientarsi verso l’acquisto delle strisce Led per valorizzare la propria casa è una scelta veramente intelligente, in quanto le strip Led sono piuttosto economiche, facili da applicare tramite adesivo preincollato, semplici da gestire ed eventualmente da rimuovere. Non dimentichiamo, infine, che esistono strisce Led appositamente create per poter essere applicate anche all’aperto e rendere così fashion anche i vostri ambienti esterni.