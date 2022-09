Come nasce il fenomeno dei casinò online?

I casinò online sono dei siti web che permettono ai propri utenti di giocare d’azzardo. L’inizio della storia del fenomeno risale agli anni Settanta, quando le prime slot machines cominciarono a essere collegate a un computer centrale, ma una rapida espansione è arrivata con l’avvento di Internet che ha messo in comunicazione i personal computer di utenti in diverse parti del mondo e che consente a nuove piattaforme di inserirsi velocemente nel settore, come accaduto l’anno scorso a silverplay.

Se fino a poco tempo fa i giocatori d’azzardo tendevano a snobbare gli stessi giochi in forma virtuale, adesso la tendenza appare significativamente cambiata. In passato, infatti, l’esperienza non era in grado di restituire le stesse sensazioni derivanti dal gioco dal vivo, mentre, in tempi più recenti, l’invenzione dei casinò live online sembra aver risolto il problema offrendo la possibilità di interazione con croupier professionisti e preparati, che avvicinano il gioco nei casinò online a quello dei casinò fisici.

I vantaggi dei casinò online

Giocare nei casinò online, inoltre, offre alcuni vantaggi pratici tutt’altro che marginali. In prima battuta, bastano un computer e una connessione per ritrovarsi sui tavoli verdi. In altre parole, non serve viaggiare materialmente per raggiungerli e questo si traduce in un risparmio significativo in termini di tempi e denaro. I casinò online migliorano la gestione dei tempi anche sotto un altro punto di vista: è, infatti, pressoché impossibile non trovare posto, vista l’offerta generalmente molto ampia di giochi e di tavoli, abbattendo i tempi morti. Infine, quando si gioca da casa non è necessario alcun dress code particolare e, con le sessioni live che riescono anche a ovviare al problema della freddezza dell’interfaccia e all’assenza di suoni e rumori tipici del casinò, il successo del gioco virtuale è presto spiegato.

Casinò online: un nuovo attore da tenere d’occhio

Silverplay Casinò è una piattaforma giovane, ma in rampa di lancio. L’operatore, pur privo della licenza dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm) che autorizza i concessionari al gioco a distanza, è perfettamente regolamentare in Italia grazie alle normative europee in materia. Silverplay Italia è attualmente raggiungibile da qualsiasi browser, anche tramite smartphone o tablet: grazie a un design semplice e intuitivo, infatti, il sito è facilmente navigabile e non ci sono significativi svantaggi nella navigazione da un device diverso dal Pc. Al momento, comunque, non esiste un’app dedicata.

L’offerta di Silverplay Casinò

Silverplay Casinò offre diversi tipi di bonus, non soltanto per quanto concerne i giochi da casinò veri e propri, ma anche per le scommesse sportive. Particolarmente generoso è il bonus di benvenuto, pensato come una sorta di pacchetto che, in base a progressivi depositi, arriva addirittura fino a 1000 euro. È necessario un primo deposito, oltre all’inserimento di diversi codici promozionali. Le promozioni in Silverplay Casinò attualmente attive, oltre al bonus benvenuto, sono sei: numericamente non tantissime, ma intuitive al punto tale da rendere l’esperienza di gioco godibile. Molto ricca è l’offerta di giochi e slot: dai video slot ai jackpot slot, Silverplay consente di giocare anche a giochi asiatici, gratta e vinci, keno & bingo, ma non mancano i classici come roulette, blackjack, game show, baccarat e poker, anche dal vivo.

Casinò, ma non solo

Ad arricchire un’offerta già ampia, infatti, Silverplay offre un palinsesto ricchissimo anche in termini di sport e altri eventi: calcio, tennis, hockey, baseball, basket, boxe, volley, freccette, Mma, motori, ippica, ma anche eventi politici, musicali e televisivi in una sezione ad hoc per le scommesse “speciali”. Accanto a essi, esiste anche la possibilità di giocare a eventi sportivi virtuali generati da software all’avanguardia come Kiron e Leap, che determinano quote e vincitore senza input esterni, garantendo sicurezza e affidabilità.

Silverplay, storia e informazioni

La piattaforma di scommesse e casinò online Silverplay è nata nel 2021 e in un tempo relativamente breve è riuscita a ritagliarsi un’utenza piuttosto ampia nel continente europeo, in particolare in Italia, Svizzera e San Marino. Gestita dalla società Bellona N.V., ha ottenuto la licenza internazionale dalla eGaming Authority di Curaçao, nelle Antille olandesi, e ha ottenuto la certificazione dall’organizzazione BeGambleAware per il suo gioco trasparente. Per contattare l’assistenza di Silverplay esistono una live chat e la mail, con la prima che è disponibile in qualsiasi momento. Per i problemi più comuni e basilari, invece, si può consultare la sezione delle Faq.