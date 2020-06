Cos’è, come funziona e a cosa serve Bitcoin Revolution

Bitcoin Revolution è un software che è stato concepito e messo a punto per assecondare le esigenze dei crypto-trader che desiderano guadagnare con i bitcoin. Le modalità con le quali il programma viene pubblicizzato sono basate sul tradizionale meccanismo dell’affiliazione, mentre uno dei problemi più grandi riguarda il fatto che i broker collegati sono sconosciuti e, soprattutto, operano senza autorizzazione. Viene spontaneo chiedersi, a questo punto, se bitcoin revolution piattaforma si possa considerare legale, essendo legata a doppio filo a broker che legali non sono. Dando uno sguardo alle recensioni e ai pareri degli utenti disponibili sul web, la risposta sembra essere negativa.

Un sistema fraudolento

Tanti trader che operano nel settore delle valute digitali affermano che Bitcoin Revolution è una frode, ma non manca chi in rete pubblica recensioni positive in cui afferma che il sistema funziona e garantisce sul serio guadagni consistenti. Quale che sia la risposta, vale la pena di operare una distinzione tra Bitcoin Revolution e il Bitcoin: il primo deve il proprio nome al secondo, ma le due realtà non sono correlate. Il Bitcoin non è solo la più importante delle valute digitali a livello mondiale, ma è soprattutto un asset che, in ogni angolo del mondo, ha conquistato tantissimi riconoscimenti. Nel tempo la quotazione del Bitcoin è arrivata a superare i 10mila dollari e addirittura la soglia dei 20mila.

Investire in Bitcoin

Non è che per investire in Bitcoin si debba per forza fare riferimento a Bitcoin Revolution, anzi: conviene decisamente farne a meno. L’halving che è andato in scena nel mese di maggio, per altro, ha reso ancora più vantaggiosi gli investimenti nella moneta virtuale, che quindi merita di essere considerata come uno strumento di investimento utile e prezioso per generare profitti, a dispetto della sua notevole volatilità.

Attenzione alle truffe

Purtroppo un asset così importante non può che attirare l’attenzione di potenziali truffatori, che basano i propri tentativi di frode sulla promessa di denaro facile. Solo gli esperti del settore sanno che non è certo agevole riuscire a diventare ricchi con il Bitcoin: il trading richiede una formazione lunga, un aggiornamento costante, una notevole competenza e una buona dose di impegno. Le truffe sul Bitcoin si susseguono, ed è importante imparare a riconoscerle per evitare di perdere i propri soldi o di lasciarsi abbindolare da meccanismi poco trasparenti.

Come evitare le frodi

Se Bitcoin Revolution suscita più di qualche dubbio, pertanto, è meglio rivolgere la propria attenzione altrove e privilegiare gli operatori autorizzati, che garantiscono il massimo della serietà e della professionalità. La giungla degli operatori non autorizzati non può fornire alcuna garanzia e nella maggior parte dei casi è foriera di raggiri che vedono come vittime aspiranti investitori che hanno la pretesa di fare soldi senza fatica. Gli exchange truffa, per esempio, sono nemici di chi ha in mente di acquistare Bitcoin in maniera classica, mentre conviene sempre fare affidamento sui broker autorizzati.

Come guadagnare con il Bitcoin

Appurato che Bitcoin Revolution merita di essere messo da parte e dimenticato, se si ha intenzione di investire sul Bitcoin al giorno d’oggi è auspicabile ricorrere al trading di contratti per differenza. Si tratta di uno strumento derivato: questo vuol dire che non si acquistano direttamente i Bitcoin, ma si ha a che fare con strumenti che riflettono il trend del rapporto tra Bitcoin e dollaro americano. In questo modo si ha la possibilità di guadagnare sia quando la quotazione della valuta digitale è in ascesa sia quando la quotazione diminuisce, ovviamente a patto di avere impostato una posizione short.