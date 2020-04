Come diventare un commerciante migliore

Lo scopo della serie di webinar “Diventare un commerciante migliore” è aiutare gli operatori nel loro sviluppo e arrivare al nocciolo di ciò che rende un trader una persona di successo. Mentre siamo tutti attratti dai mercati finanziari a causa della loro incertezza e dei potenziali vantaggi, ci sono componenti critici oltre alle “cose ​​divertenti” (vale a dire grafici) che devono essere compresi se si vuole impostare se stessi con la migliore possibilità di avere un successo duraturo.

La seguente libreria di video è rivolta ai trader di tutti i livelli, dal principiante in cerca di un posto in cui iniziare a quelli con competenze avanzate e ampia esperienza. Gli argomenti sono suddivisi in quattro categorie principali: gestione del rischio, psicologia del trading, processo, analisi e strategia. Tutti questi insieme creano una solida base per chiunque sia seriamente intenzionato a rafforzare la propria conoscenza di base del trading o per coloro che stanno cercando di portare il loro gioco al livello successivo.

Avere fiducia è al centro del raggiungimento di qualsiasi cosa facciamo: oltre a questa libreria video dai un’occhiata anche a questi quattro principi fondamentali che possono aiutarti a costruire la fiducia nel trading.

Psicologia commerciale

Correggere errori, lavorare sulle debolezze. Questo può sembrare ovvio, ma questa è un’area trascurata dello sviluppo del trader: identificare i punti deboli e trasformarli in punti di forza. È uno dei motivi per cui molti errori di trading vengono commessi più e più volte.

Coltivare la fiducia. Molti trader si avvicinano al mercato senza avere un piano di gioco definito, ovvero non avere una piena comprensione di quale sia la loro metodologia per identificare le configurazioni commerciali e quale tipo di strategie che vogliono implementare per sfruttare il loro bordo identificato.

Utilizzare le emozioni a tuo vantaggio. Per iniziare la sessione di oggi, abbiamo prima esaminato il cliché secolare: “Non scambiare con le emozioni”. Per cominciare, questo non è realistico e in realtà non dovrebbe essere tentato. Non siamo robot e quindi non dovremmo cercare di comportarci come uno e sopprimere ciò che accade nella nostra testa.

6 errori che trattengono i trader. Oggi abbiamo discusso degli errori comuni che i trader commettono e dei modi per superare quei problemi che compromettono la performance del trading. Ne abbiamo esaminati sei, ma in realtà era un po’ più stratificato nell’ambito più ampio degli errori delineati.

Comprendere come i pregiudizi ti influenzano. In un video abbiamo discusso di diversi pregiudizi cognitivi che incidono sui trader, sulle decisioni che prendono e sui modi per aiutarli a superarli.

Cliché, fatti o finzioni commerciali? Nel webinar di oggi, abbiamo discusso diversi cliché di trading e se sono veri o no. Inoltre, abbiamo discusso dei modi per affrontare queste vaghe espressioni che ascoltiamo così spesso.

Processo commerciale

Come fare trading sul Forex – L’importanza di un piano di trading non può essere sopravvalutata, ma il numero di trader che non ne ha uno supera di gran lunga quelli che lo fanno. Senza un piano d’attacco completo è facile uscire di rotta. Non è necessario che il tuo piano sia troppo dettagliato: un paio di pagine circa.

Qual è il tuo stile di trading? – In questo webinar abbiamo affrontato la domanda “Qual è il tuo stile di trading?” È una domanda complessa, quindi l’abbiamo suddivisa in domande più piccole che compongono quella più grande. Avere una piena comprensione di ciò che è il tuo stile di trading e cosa funziona (e non funziona) per te è molto importante. Qual è il tuo stile di trading?

Riduci il rumore, mantienilo semplice – In questo webinar abbiamo discusso dell’importanza di avere un approccio ristretto al trading per evitare il rumore che provoca indecisione. Troppo spesso, i trader si accumuleranno su numerosi tipi di analisi pensando che “più è meglio”, ma in realtà “meno è di più”.

Come stabilire gli obiettivi – Gli obiettivi sono una parte importante del tentativo di realizzare qualsiasi cosa ci venga in mente, ma un’eccessiva enfasi nel trading su obiettivi di profitto, in particolare con vincoli di tempo, è una ricetta per la frustrazione. Concentrati sul seguire varie regole poiché gli obiettivi dovrebbero essere l’obiettivo.

Creazione di coerenza – In questo webinar abbiamo discusso dell’importanza della coerenza in tutto ciò che facciamo nel trading, dal tipo di analisi e utilizzo degli strumenti all’esecuzione delle negoziazioni alla gestione del rischio. Può sembrare del tutto evidente che risultati incoerenti derivano da azioni incoerenti, ma è facile che si verifichino incoerenze quando si tratta di un animale incerto come i mercati finanziari.

La preparazione è fondamentale – In questo video abbiamo discusso dell’importanza della preparazione e di come pianificare ogni giorno e settimana. Innanzitutto, ogni trader dovrebbe avere un piano di trading, che può leggere rapidamente all’inizio di ogni settimana per rimanere concentrati sul processo che seguono per identificare, eseguire e gestire le negoziazioni.

6 cose da sapere prima di entrare in uno scambio – Ci sono molti modi per approcciare il mercato, ma ci sono alcuni fattori chiave che gli operatori dovrebbero conoscere prima di premere il grilletto su uno scambio. Gli operatori dovrebbero porsi alcune domande di base per assicurarsi che si stiano offrendo le migliori possibilità possibili.

Una lista di controllo prima di entrare in qualsiasi trade – In questa edizione, abbiamo discusso le varie domande che ci si dovrebbe porre prima di entrare in un trade. L’idea è quella di rispondere a queste domande con l’obiettivo di identificare correttamente le opportunità a cui dovresti gravitare e quelle a cui davvero non sei realmente interessato.

Motivi per cui gli operatori falliscono – In un video, abbiamo discusso cinque motivi principali per cui gli operatori falliscono. Cattiva gestione del rischio, nessun piano di gioco (o insufficiente), analisi eccessivamente complicate (non un approccio ristretto), pensiero troppo sui risultati (non sul processo) e mancanza di coerenza.

Regole per il trading – In questo webinar, abbiamo condiviso alcuni principi fondamentali al trading che ho imparato nel corso degli anni. Alcuni di loro potrebbero sembrare un piccolo cliché, ma molti cliché valgono molto se considerati attentamente e ovviamente applicati correttamente. Abbiamo iniziato con l’aspetto più importante del trading: la gestione del rischio, di cui senza il resto conta.

Analisi e strategia

Elementi fondamentali di base per la creazione di una strategia – Esistono troppe combinazioni di fattori che funzionano nella costruzione di una strategia per dire che uno è giusto o sbagliato. La chiave è avere una solida logica dietro la configurazione commerciale che abbia senso e coerenza nell’esecuzione.

Identificazione di supporto e resistenza – Supporto e resistenza sono al centro dell’analisi tecnica. Esistono numerose forme di supporto e resistenza, e non tutti saranno d’accordo su come individuare livelli importanti o addirittura su come usarli. Ma ciò di cui abbiamo discusso dovrebbe aiutare a creare una v trader e allo stesso tempo mettere in luce forse nuovi angoli per i trader più esperti.

3 principi dell’analisi dell’azione dei prezzi – L’azione dei prezzi è al centro dell’analisi tecnica ed è un modo semplice, ma potente per identificare le opportunità di trading. Abbiamo esaminato in profondità con esempi i tre principi principali dell’azione dei prezzi; tendenza, supporto e resistenza e reazione del mercato.

Identificazione delle configurazioni commerciali – In questo webinar abbiamo approfondito il processo di negoziazione e alcune configurazioni commerciali preferite. Abbiamo esaminato diversi esempi recenti di operazioni che utilizzano tendenze e condizioni di mercato, supporto e resistenza, candelieri e schemi grafici.

Utilizzo di più intervalli di tempo – In questo webinar, abbiamo discusso su come utilizzare più intervalli di tempo e adottare un approccio dall’alto verso il basso durante l’analisi dei mercati. Questo non solo aiuta a mettere alle spalle i venti dominanti, ma può anche guidarti verso voci migliori, migliorando così il profilo di rischio medio di un trade (come discutiamo sempre, la gestione del rischio è fondamentale per il successo del trading).

Trading candelieri di inversione – I modelli di candelieri semplici possono essere un modo eccellente per identificare i punti di flesso chiave nel mercato rappresentando visivamente le aree di offerta (venditori) e domanda (acquirenti) importanti. Queste formazioni possono essere utilizzate come segnale per fare trading (o evitarne uno), nonché come guida per fermare il posizionamento e migliorare il profilo di rischio complessivo di un trade.

Trading breakout e pullback – Parte I – Abbiamo discusso di due tipi generali di breakout: semplici breakout a livello di prezzo (supporto / resistenza) e quelli che coinvolgono vari tipi di schemi grafici. Non tutti gli allestimenti sono creati allo stesso modo, con alcuni che presentano opportunità di rischio / rendimento più interessanti.

Breakout e pullback del trading – Parte II – Abbiamo discusso diversi tipi di scenari pullback, con tre categorie principali: post breakout, mid-trend e dopo un’inversione di tendenza per un trade controtendenza. Abbiamo coperto i vari aspetti per identificare i set-up più probabili e abbiamo esaminato diversi esempi, esaminando sia il lato analitico che quello commerciale di questi set-up.

Massimizzare le strategie di breakout e pullback – Abbiamo discusso di come combinare le voci di breakout e pullback per trarre vantaggio da una configurazione del grafico e massimizzare il profilo di rischio / rendimento per una maggiore robustezza. Ci sono momenti in cui un set-up iniziale offrirà l’opportunità di operare lungo il percorso di minor resistenza in più voci per aumentare il potenziale di mitigazione del rischio complessivo.