Il Comandante interregionale dei Carabinieri in visita a Grosseto

Questa mattina, il Comandante interregionale Carabinieri “Podgora”, Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio, ha visitato il Comando provinciale di Grosseto.

Dopo il saluto di benvenuto del Comandante provinciale di Grosseto, Colonnello Giuseppe Adinolfi, il Generale Burgio ha salutato una rappresentanza di Carabinieri dei reparti periferici dipendenti dal Comando provinciale, quindi ha incontrato il Prefetto Fabio Marsilio, il presidente del Tribunale Laura Di Girolamo e il Procuratore della Repubblica di Grosseto Maria Navarro.

Successivamente, l’Alto Ufficiale si è recato in visita in alcune Stazioni Carabinieri, salutando i militari effettivi presso ciascun reparto, a cui ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno e la dedizione con cui quotidianamente garantiscono l’ordine e la sicurezza, non solo delle cittadine più popolose della Maremma, ma anche dei centri più piccoli ed isolati.

Il Generale Carmelo Burgio ha assunto l’attuale incarico al Comando interregionale “Podgora”, competente sul centro Italia, nel gennaio scorso, proveniente dal Comando interregionale “Culqualber”, che comprende le Legioni Carabinieri Sicilia e Calabria.

In precedenza ha retto incarichi di comando in Italia e all’estero.