Il Comandante interregionale dei Carabinieri in visita a Grosseto

Questa mattina, il Comandante interregionale Carabinieri “Podgora”, Generale di Corpo d’Armata Enzo Bernardini, si è recato in visita al Comando provinciale dei Carabinieri di Grosseto.

Ricevuto nella caserma di piazza Lamarmora dal Comandante provinciale, il Colonnello Giuseppe Adinolfi, l’alto ufficiale ha incontrato il personale della sede e una rappresentanza dei comandi territoriali dei Carabinieri di Grosseto e provincia. Successivamente si è intrattenuto nel palazzo di giustizia con il procuratore della Repubblica, la dottoressa Maria Navarro, e con il presidente del Tribunale, la dottoressa Laura Di Girolamo.

Successivamente, è stato ricevuto dal sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e poi ha incontrato il Prefetto, la dottoressa Paola Berardino.

In occasione della sua visita, il Generale Bernardini ha espresso il proprio plauso per il costante lavoro svolto dai Carabinieri in Maremma, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’alto ufficiale ha, inoltre, sottolineato l’importanza dei valori morali e professionali che devono ispirare l’operato quotidiano dei Carabinieri.