Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri in visita in provincia di Grosseto

Giornata dedicata alla provincia di Grosseto per il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri. Giunto in mattinata a Follonica, il vertice dell’Arma ha visitato dapprima la locale Compagnia Carabinieri e poi il Reparto Carabinieri Biodiversità con la Riserva di Marsiliana, intrattenendosi con il personale di cui ha elogiato il quotidiano impegno nella tutela della sicurezza pubblica e dell’ambiente, con particolare riferimento alla biodiversità.

Nel primo pomeriggio il Comandante Generale è giunto nel capoluogo, dove ha fatto visita al Comando Provinciale dell’Arma. Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Carlo Bellotti, alla presenza di una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri anche dei Reparti speciali, ha espresso al personale il proprio grato apprezzamento per la quotidiana attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità.

Dopo avere visitato la sede del Comando Provinciale ed essersi soffermato sulle attività svolte dal reparto nell’ambito della provincia, ha sottolineato l’importanza della funzione presidiaria e di rassicurazione sociale svolte dalle Stazioni Carabinieri, insostituibile presidio di legalità anche in un territorio, quale quello della Maremma, molto esteso e connotato da bassa densità abitativa.

Prima di ripartire alla volta della Capitale ha condiviso un momento di saluto e di confronto con il Prefetto ed i vertici provinciali della Magistratura, delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.