Colore della carta da parati: quale scegliere?

Viviamo tempi bui, paralizzati dalla tristezza e dalle preoccupazioni. Le emozioni negative si riflettono anche sull’ambiente di casa, che, spesso, appare trasandato e spento. In questo caso, la migliore soluzione è ravvivarlo con un tocco di colore o con una moderna e innovativa carta da parati.

Le carte da parati moderne, infatti, costano poco e consentono di migliorare la casa e anche il nostro umore. Basta solo scegliere colori brillanti e accoppiamenti cromatici in linea con i nostri gusti e con lo stile degli ambienti interni.

Per avere un’idea su colori e abbinamenti della carta da parati, è possibile consultare https://www.photowall.com/it/carte-da-parati/colori.

Cosa sapere

Le moderne carte da parati non sono semplice tappezzeria od orpelli decorativi. Sono vere e proprie opere d’arte, arricchite da colori vividi e da accostamenti innovativi.

L’arte non è nella carta, ma nei motivi, e nei colori, appunto.

A differenza del passato, dove la carta da parati si comportava spesso da “carta straccia”, con strappi frequenti, annerimento e muffe, le carte da parati di oggi sono dei “pannelli” resistenti praticamente a tutto.

Temi e colori dei pannelli provengono da illustrazioni (disegni o dipinti) o da foto stampate digitalmente sulla carta dello stesso pannello.

Questa tecnologia è davvero potente e rivoluzionaria, perché consente di creare, in poco tempo, carte da parati artistiche e colorate da applicare in ogni angolo della casa.

Non è necessario tappezzare tutti gli ambienti e le camere. A volte, basta decorare una sola parete, o una sola camera. Con i colori giusti, quella stessa camera acquisterà una nuova vita e un nuovo stile, sprizzando benessere e positività in ogni angolo dell’edificio.

Scelta dei colori

La scelta dei colori della carta da parati non è poi così difficile da fare. Tantissime, infatti, le tonalità disponibili: dai classici colori dell’arcobaleno (per idee multicolore), ai toni antichizzati dell’arancio e del seppiato, fino al bianco e nero. È possibile scegliere anche toni più sfumati e tenui, come l’intramontabile rosa o giallo pallido.

Spazio anche ai colori pastello, come il leggendario turchese, il luminoso magenta e il color salmone.

Molto artistici e raffinati anche gli eterni colori della natura, come verde, azzurro e marrone.

Per scegliere il colore giusto, è utile sapere che, nel caso della carta da parati con stampe e illustrazioni, i colori neutri (come il bianco, nero e il grigio) possono essere usati sia per i pannelli stampati, che per quelli illustrati.

Un’attenzione maggiore va dedicata alla scelta dei colori non neutri o più luminosi e brillanti, che vanno necessariamente abbinati ai toni e allo stile degli ambienti. Scopriamo assieme come sceglierli.

Abbinamenti

Scegliere i colori della carta da parati e abbinarli agli ambienti interni è, allo stesso tempo, una sfida avvincente e una prova di maestria.

Dedicare del tempo all’esame dei colori, ma anche alla loro personalizzazione (le aziende produttrici offrono anche questa opportunità) è anche un modo per distrarsi e dimenticare i problemi.

Un’illustrazione arancione è perfetta per un’ampia cucina-soggiorno, mentre un’immagine con i toni dell’arancione tenue può benissimo decorare una camera da letto.

Il classico e discreto beige, invece, può rendere moderno un salotto, se scelto con un’illustrazione tono su tono.

Se invece si preferiscono i contrasti, il beige può dare vita ad ambienti classici o super moderni.

Di grande impatto le illustrazioni con sfondo beige e dettagli marrone o rosa, ma anche le immagini con trasparenze e disegni “vedo non vedo”.

Queste soluzioni si possono usare su soggiorno, camera da letto e studio professionale.

L’accoppiamento tra sfondo turchese e illustrazione in bianco può invece vivacizzare la cameretta dei ragazzi, donandole un tocco di luce in più.

Con il viola, invece, specialmente su sfondo bianco, si possono creare delle pareti divisorie tra salotto e cucina, smorzando la monotonia della consueta parete a tinta unica.

Conclusione

Colori e abbinamenti sono il pane quotidiano della carta da parati. Gli abbinamenti giusti possono anche rendere unici i nostri ambienti. Gli accoppiamenti delle varie tonalità consentono anche di osare con soluzioni personalizzate e multicolore.

In parecchi hanno decorato la propria casa con i colori di boschi e foreste, ma anche di piante, fiori, mari e montagne. Si tratta di scelte personali e soluzioni originali che portano un pizzico di benessere non solo negli ambienti interni, ma anche nel nostro cuore.