Protezione civile, la Pubblica assistenza organizza un corso: aperte le iscrizioni

Massa Marittima (Grosseto). Ampliare il gruppo di volontari di Protezione civile è l’obiettivo che si è data la Pubblica Assistenza Misericordia di Prata nel corso di un incontro, che ha visto la partecipazione di cittadini del paese e delle frazioni limitrofe, organizzato con la collaborazione della zona Anpas grossetana e con il supporto del comitato regionale Anpas Toscana. Nel corso dell’iniziativa è stato illustrato in cosa consiste l’attività di Protezione civile e l’importanza che riveste avere un presidio stabile di Protezione civile sul territorio per affrontare tempestivamente le situazioni più delicate in caso di calamità naturali.

“L’intenzione che abbiamo è quella di ampliare il gruppo di Protezione civile di Prata – spiega Giacomo Bogi, rappresentante legale dell’associazione Pubblica Assistenza Misericordia di Prata – e per fare questo abbiamo bisogno di formare nuovi volontari. L’incontro è stato anche l’occasione per promuovere un corso che vorremmo far partire a fine febbraio, primi di marzo. Per attivarlo servono almeno 5 iscritti, quindi, invitiamo i cittadini che hanno il desiderio di misurarsi con questa esperienza e di mettersi a servizio della comunità a non esitare a contattarci. Il corso è completamente gratuito, si svolgerà direttamente a Prata in un solo fine settimana ed è aperto a tutti, dai 16 anni in su. Non c’è bisogno di alcuna esperienza perchè, successivamente a questo corso propedeutico, sarà possibile accedere a moltissimi corsi di formazione specializzata e personalizzata sulla base delle attitudini di ogni volontario”.

“La Protezione civile è una risorsa fondamentale per la nostra comunità e per l’intero territorio. Il volontariato in questo settore non è solo un atto di generosità, ma un gesto concreto che può fare la differenza in momenti di emergenza – afferma Lorenzo Balestri, assessore comunale con delega alla Protezione civile -. La disponibilità di un numero adeguato di volontari formati è essenziale per garantire una risposta tempestiva e competente in caso di calamità. Invito quindi i nostri cittadini ad iscriversi numerosi anche perché conoscere come comportarsi durante l’emergenza consente di proteggere dai possibili rischi se stessi e gli altri. Ringrazio la Misericordia di Prata per il suo impegno e i rappresentanti di Anpas zona grossetana e del comitato regionale per il supporto dato all’iniziativa”.

Per unformazioni e iscrizioni al corso di Protezione civile, contattare Giacomo Bogi al numero 339.6085960.