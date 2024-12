Monitor e arredi per l’Oncologia: donazione di Insieme in Rosa all’ospedale Sant’Andrea

Massa Marittima (Grosseto). Cinque carrelli ergonomici, un nuovo monitor per la misurazione parametri vitali, cinque pulsossimetri per il personale infermieristico, duecento zainetti con una copertina e una confezione di “capsule” con un messaggio positivo motivazionale diverso.

È la donazione effettuata all’ospedale di Massa Marittima da Insieme in Rosa: «Una donazione resa possibile grazie al contributo di Conad Castiglione e della ditta Eurovinil di Grosseto, che ha messo a disposizione i suoi operai per inserire i messaggi all’interno di ciascuna capsula – dichiara Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa onlus –. Siamo molto felici di poter fare questa donazione per l’ospedale di Massa Marittima. Già in passato avevamo fatto una donazione alla gastroenterologia e continuiamo il nostro impegno anche per gli ospedali periferici perché è giusto che anche nelle zone più lontane ci sia la possibilità di fare la chemioterapia e curarsi con le migliori attrezzature».

«Vorrei esprimere la mia più grande solidarietà al progetto di Insieme in Rosa e ringraziare per averci dato l’opportunità di fare qualcosa di utile – afferma la direttrice generale di Eurovinil Spa Survitec Group, Marica Orioli – , conosco bene la realtà che accompagna la malattia per chi ne soffre e per le persone vicine, per questo mi sento in particolare empatia. Speriamo che il nostro piccolo contributo sia utile alle pazienti a cui auguriamo una vita lunga e felice».

«Siamo onorati di poter contribuire al conforto dei pazienti oncologici del Sant’Andrea – sottolinea Daniel Alejandro Rossetti, socio titolare dei Conad di Massa Marittima e Follonica –, per Conad è fondamentale sostenere le associazioni e restituire qualcosa alle comunità in cui opera e sostenere soprattutto chi è in difficoltà. È la conferma della nostra vicinanza alle comunità in cui ogni giorno lavoriamo».

Presenti i medici Ilaria Pastina, direttrice facente funzione dell’Oncologia grossetana, Aldo Chioni, responsabile dell’Oncologia per Massa Marittima, e Michele Dentamaro, direttore del presidio ospedaliero.

«Ringraziamo Insieme in Rosa per contribuire al miglioramento delle cure delle persone, ma anche del lavoro di tutto il personale sanitario – dichiara la dottoressa Pastina -: è importante e significativo che iniziative generose come questa vadano anche a beneficio di un ospedale come quello di Massa Marittima, che svolge una funzione importante anche nel settore oncologico».

«Il nostro servizio – dichiara il dottor Chioni – da oggi migliora grazie a degli strumenti per il monitoraggio dei parametri vitali durante le terapie e grazie a tutta questa serie di oggetti per rendere le cure sempre più umanizzate».

«Ringrazio Insieme in Rosa e nell’occasione tutto il personale dell’ospedale Sant’Andrea – dichiara il direttore Dentamaro -, che ogni giorno è impegnato per garantire cure e assistenza alla comunità locale e non solo».

«L’attività di Insieme in Rosa è importante ed è supportata anche dalle associazioni del territorio che aderiscono ai progetti – dichiara il sindaco di Massa Marittima Irene Marconi -, è un’attività apprezzabile anche all’interno delle realtà ospedaliere e che va a supporto di chi ha bisogno di cure»