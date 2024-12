Salute e inquinamento ambientale: se ne parla in un incontro in sala consiliare

Scarlino (Grosseto). Domenica 15 dicembre, in sala consiliare (in piazza Garibaldi, a Scarlino), alle 17.00, è in programma l’evento sulla prevenzione organizzato dalla Croce Rossa – Comitato di Scarlino con il sostegno della Commissione pari opportunità e il patrocinio del Comune di Scarlino.

A parlare di salute e inquinamento ambientale sarà il professor Claudio Spinelli, ordinario di Chirurgia all’Università di Pisa. Un tema oggi particolarmente sentito e, grazie al professore, sarà più facile capire quali sono gli ultimi studi, quali le incidenze dell’inquinamento sulla nostra salute e gli aspetti relativi alla prevenzione.

L’incontro è ad ingresso libero.