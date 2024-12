“Sanità vicina”: lo Spi Cgil organizza una tavola rotonda

Roccastrada (Grosseto). Prosegue l’impegno dello Spi Cgil provinciale sui temi della sanità territoriale.

Giovedì 12 dicembre, dalle 15, nella sala del Consiglio comunale di Roccastrada, si terrà un incontro aperto al pubblico dal titolo: “Sanità vicina: medici di famiglia e Case di comunità, quale futuro per il Comune di Roccastrada?“, appuntamento che segue a quelli dello scorso maggio a Grosseto e a ottobre a Massa Marittima.

«Con questa iniziativa, alla quale ne seguiranno altre ancora – spiega Erio Giovannelli, segretario provinciale dello Spi -, diamo continuità ad una mobilitazione tesa a tenere accesi i riflettori sui temi dei servizi sociosanitari e della medicina territoriale. Per quanto riguarda Roccastrada, proporremo ad Azienda e Società della salute di aprire un’altra Casa di comunità “spoke” in aggiunta a quella di Ribolla, e di ampliare l’utilizzo degli “infermieri di comunità”. Due azioni molto concrete che riteniamo siano in grado di venire incontro ai bisogni della popolazione di un Comune con un vasto territorio e tante frazioni, compensando almeno in parte la difficoltà a reperire medici di medicina generale fino al completamento della dotazione prevista. L’attivazione della cosiddetta “aggregazione funzionale territoriale”, infatti, ha dato sollievo solo nel mese di ottobre, e a oggi sono ancora 500 i cittadini roccastradino privi di un medico di famiglia».

Il programma

La tavola rotonda sarà introdotta da Chiara Ceccarelli, segretaria della Lega Spi Cgil di Roccastrada, e dal segretario provinciale Erio Giovannelli.

Parteciperanno: Leonardo Marras, assessore regionale alle attività produttive; Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada; Tania Barbi, direttrice del Coeso Società della Salute e del Distretto grossetano Colline Metallifere, Amiata grossetana, Grossetana; il dottor Mario Zuccarello, vicepresidente dell’Ordine dei medici di Grosseto; Lucy Gemignani, per l’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi); la dottoressa Anna Beltrano, direttrice del Dipartimento di coordinamento tecnico scientifico di Sanità territoriale; Olinto Bartalucci, responsabile del dipartimento sociosanitario della segreteria provinciale dello Spi Cgil. A moderare il dibattito, il giornalista Massimiliano Frascino.