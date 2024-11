Torna l’ambulatorio della dottoressa in paese e nella frazione: gli orari

Roccastrada (Grosseto). Torna disponibile l’ambulatorio del medico di medicina generale Gloria Lolli.

La professionista sarà presente ogni lunedì, a partire da oggi, 4 novembre, in via Roma a Roccatederighi (al centro civico dell’amministrazione comunale), dalle 11 alle 13, e in via San Martino 38 a Roccastrada (al distretto sanitario), dalle 15 alle 18.

Le persone già assistite dalla dottoressa Lolli ed eventuali nuovi utenti possono optare per la richiesta di presa in carico. Per questa procedura è possibile recarsi fisicamente al distretto sanitario, oppure attraverso la piattaforma https://www.regione.toscana.it/scegliere-il-medico-di-base o attraverso l’applicazione per smartphone “Toscana salute”.