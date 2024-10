Roccastrada e Roccatederighi: tre medici disponibili per gli assistiti della dottoressa Lolli

Roccastrada (Grosseto). Ecco le indicazioni per gli assistiti della dottoressa Gloria Lolli, che ha cessato il servizio a Roccastrada e Roccatederighi.

Il progetto della Asl Toscana sud est prevede che le persone precedentemente in carico alla dottoressa e rimaste prive di assistenza, possano contare sull’estensione della disponibilità oraria di tre medici di medicina generale già attivi in queste sedi.

Da lunedì 14 ottobre potranno accedere agli ambulatori di via San Martino 38 a Roccastrada (distretto sanitario) e in via Roma per Roccatederighi (centro civico dell’amministrazione comunale), nei seguenti giorni e orari: