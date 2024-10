Farmacia comunale, al via il nuovo ciclo di incontri: l’argomento del primo appuntamento

Massa Marittima (Grosseto). Prende il via un nuovo ciclo di incontri alla farmacia comunale di Massa Marittima, in via Don Luigi Rossi, numero 15, promossi dalla Multiservizi: si tratta di giornate rivolte a tutta la cittadinanza, per promuovere una corretta e aggiornata informazione sulla prevenzione e la cura delle patologie più frequenti o per approfondire particolari tematiche che interessano il benessere della comunità.

Si comincia venerdì 11 ottobre, alle 21, con l’incontro dal titolo “Il servizio di psicologia e psicoterapia a MassAdotta”, presentazione di alcuni casi clinici, a cura dello psicologo e psicoterapeuta, dottor Achille Aguggeri.

“La partecipata del Comune intende contribuire al benessere della popolazione locale anche attraverso l’organizzazione di questo genere di iniziative divulgative e culturali – spiega Grazia Gucci, assessore comunale a sanità, politiche sociali e casa -, finalizzate nel contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione e alla promozione di stili di vita sani. Questo primo incontro, in particolare, ci consente di parlare di uno dei servizi fondamentali che viene garantito a titolo volontario e gratuito, in un’ottica di sussidiarietà con la medicina pubblica, dall’associazione MassAdotta, presso il suo ambulatorio sociale.

L’attività di MassaAdotta è fondamentale per dare risposte a quei cittadini che altrimenti non avrebbero le possibilità economiche per accedere alle cure. In ambulatorio, oltre alle prestazioni odontoiatriche ed oculistiche gratuite per le fasce più deboli della popolazione, dal 2022 viene fornito anche il servizio di assistenza psicologica gratuita, che si è rivelato particolarmente importante dopo il periodo pandemico e di cui parleremo in questo incontro con il professor Aguggeri”.