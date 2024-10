Più posti letto e maggioro comfort per gli ospiti: ampliata la Rsa

Gavorrano (Grosseto).Oggi, mercoledì 2 ottobre, si è svolta l’inaugurazione dell’ampliamento di Casa Maiani, un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Gavorrano, destinato ad offrire più posti letto e maggiori comfort agli ospiti della struttura.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza del sindaco Stefania Ulivieri, accompagnata dal vicesindaco Daniele Tonini, dagli assessori Massimo Borghi e Francesca Mondei e della consigliera Patrizia Scapin, del parroco Don Marius e dei rappresentanti dell’Istituto Falusi e del Coeso Società della Salute.

La conclusione dei lavori per l’ampliamento della residenza sanitaria assistita “Angelo Maiani” ha consentito l’aumento di 5 posti letto, che si aggiungono agli attuali 20, tutti destinati ad ospiti non autosufficienti.

Le opere, iniziate a marzo 2021, in piena pandemia, con enormi difficoltà dal punto di vista logistico e organizzativo, anche in ragione del tipo di struttura sulla quale si interveniva, si sono concluse ad aprile 2022, attuando tutte le prescrizioni di ordine igienico-sanitario imposte dai vari decreti che sono stati emanati in quel periodo.

Negli anni successivi, per rendere perfettamente efficiente e accogliente l’edificio, si è provveduto al completo rifacimento dell’impianto antincendio, alla sistemazione delle aree esterne installando pergole in legno, prati erbosi artificiali e sostituendo tutta la recinzione lungo la strada di accesso,

I lavori sono stati finanziati attraverso il lascito di circa 611.000 euro del dottor Mario Maiani. Il costo complessivo di tutti gli interventi ammonta a circa 576.000 euro. Rimangono ancora a disposizione circa 35.000 euro, che saranno utilizzati nei prossimi anni per le opere di manutenzione della struttura.

L’amministrazione comunale ringrazia l’ingegner Enrico Nencioni, quale progettista e direttore dei lavori, la ditta esecutrice dei lavori, Edil Impianti di Villafranca Tirrena, e tutti coloro i quali sono intervenuti durante la costruzione dell’opera. “Senza la loro costanza e pazienza non saremmo potuti arrivare a questo risultato“, spiega l’amministrazione.

“L’ampliamento rappresenta un’importante evoluzione per la Rsa, permettendo di offrire maggiori spazi per i nostri anziani e garantendo loro un ambiente sempre più confortevole e sicuro”, commenta Stefania Ulivieri, sindaco di Gavorrano.

Francesca Mucci, presidentessa dell’Istituto Falusi, aggiunge “Con oggi il Falusi, grazie all’impegno dell’amministrazione di Gavorrano che ha continuato a dare attuazione alle volontà del dottor Angelo Maiani, vede crescere l’offerta assistenziale nei confronti della non autosufficienza. Un sevizio territoriale che supporta gli anziani e le loro famiglie”.