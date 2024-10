Lavori all’ospedale: il Comune organizza un incontro pubblico per illustrare il progetto

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima, in collaborazione con la Asl Toscana Sud Est, ha organizzato per venerdì 4 ottobre, alle 16, al Palazzo dell’Abbondanza, un incontro aperto a tutta la cittadinanza, sui lavori di adeguamento strutturale e antisismico dell’ospedale Sant’Andrea.

“Si tratta di un incontro fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Massa Marittima – spiega il sindaco Irene Marconi – perché riteniamo sia doveroso seguire in maniera puntuale il cantiere, con l’impegno di mantenere costantemente informati i cittadini sull’andamento dei lavori e sul rispetto delle tempistiche. Invitiamo pertanto la popolazione a partecipare all’iniziativa pubblica, nel corso della quale verrà anche spiegato come saranno spostati i vari reparti, via via che andranno avanti i lavori. Ringraziamo la direzione aziendale della Asl per aver accolto la nostra richiesta”.

L’importo complessivo dei lavori supera i 7 milioni di euro. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del Piano nazionale complementare (Pnc), missione numero 6 del Pnrr. Sono lavori strutturali indispensabili per la messa a norma dell’edificio.

Il programma dell’incontro

All’incontro interverranno: Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima; Antonio D’Urso, direttore della Asl Toscana Sud Est.

L’ingegner Riccardo Antonelli, direttore del Dipartimento tecnico della Asl Toscana Sud Est, illustrerà l’intervento di miglioramento sismico dell’ospedale Sant’Andrea. A seguire, il dottor Michele Dentamaro, direttore del presidio ospedaliero Amiata grossetano, Colline Metallifere e Grossetana, terrà l’intervento dal titolo “Lavori di adeguamento sismico e antincendio: l’ospedale si adegua e mantiene in loco le attività sanitarie.”