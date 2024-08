Coeso, Irene Marconi nominata vicepresidente: “Mi batterò per tutelare i servizi del territorio”

Massa Marittima (Grosseto). Il sindaco di Massa Marittima, Irene Marconi, è stato nominato vicepresidente del Coeso, insieme al sindaco di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini. Un’occasione importante per rappresentare i bisogni sociosanitari delle Colline Metallifere e dell’Amiata.

“Ho accolto con piacere la proposta del neopresidente, Antonfrancesco Vivarelli Colonna –spiega Irene Marconi – di una doppia vicepresidenza in modo da rappresentare al massimo i bisogni di tutto il territorio. Un incarico impegnativo che condivido volentieri con la mia collega Cinzia Pieraccini”.

“Il Coeso si occupa di un insieme di servizi sociosanitari di fondamentale importanza – prosegue il sindaco di Massa Marittima -, soprattutto per quelle realtà periferiche che vivono il problema dell’invecchiamento della popolazione, della marginalità e dello spopolamento. Ed è proprio lì, in quelle piccole comunità, che c’è più bisogno della presenza costante e concreta degli operatori sociosanitari. Quindi, per quanto mi riguarda mi applicherò il più possibile per il mantenimento capillare dei servizi sul territorio”.