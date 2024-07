Lavori all’ospedale Sant’Andrea, la Uil: “Spogliatoi al limite dell’accessibilità”

Massa Marittima (Grosseto). In una nota inviata alla Uil Fpl – Sanità, il sindacato provinciale di Grosseto prende atto della situazione che si è venuta a creare per quanto attiene i locali destinati a spogliatoi del personale sanitario all’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima.

“Nessuno mette in discussione alcuni disagi che si possono verificare a seguito di importanti interventi di ristrutturazione avviati con fondi Pnrr presso l’ospedale di Massa Marittima, ma va altresì rilevato che le condizioni nelle quali devono operare i professionisti della sanità non possono superare certi limiti – si legge in una nota del sindacato -. Gli interventi programmati nel nosocomio massetano avranno una durata piuttosto lunga e la soluzione che è stata trovata per la collocazione degli spogliatoi destinati al personale non pare la più confortevole e idonea per il personale. Da quanto riferito e come documentato soprattutto dalle immagini, il corridoio di accesso agli spogliatoi risulta stretto e non privo di ostacoli a terra e in altezza, che possono essere pericolosi per il transito del personale in entrata e in uscita dei professionisti”.

“Sarebbe quindi opportuno, da parte della Uil Fpl, Sanità adeguare e migliorare notevolmente le condizioni di accesso ed uscita dagli spogliatoi, se non addirittura prevedere, se disponibili – termina il comunicato –, lo spostamento in altri ambienti da destinare ai lavoratori dell’ospedale tenendo presente che, come detto in premessa, i lavori interesseranno la struttura ospedaliera per tempi non certamente brevi”.