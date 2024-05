Ospedale Sant’Andrea: riparte l’attività di chirurgia protesica

Massa Marittima (Grosseto). Dal 7 maggio è ripartita l’attività di interventi chirurgici di protesica all’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima.

Un risultato importante dopo due mesi di stop, che ha dato modo di riorganizzare al meglio l’intera struttura. Un sostanziale riassetto che ha riguardato sia il parco di protesi disponibili (sono state aggiunte protesi anallergiche di ultima generazione) che i tipi di intervento che si possono attuare: l’artroscopia della spalla, per esempio, è un intervento che oggi – grazie ai nuovi dispositivi adottati – è possibile fare anche nel presidio di Massa Marittima.

La ripresa delle attività è una tappa importante anche per tutti i pazienti che abitano in provincia di Grosseto, in virtù delle Rete ortopedica messa in piedi in stretta sinergia con i professionisti dell’ospedale Misericordia per ottimizzare la risposta al cittadino, sia per le patologie traumatiche che ortopediche, con il conseguente smaltimento delle liste di attesa.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro che ci ha portati a riprendere attività fondamentali per i pazienti – spiega Pierfrancesco Perani, direttore dell’Uoc Ortopedia e Traumatologia di Grosseto –. L’efficientamento di tutta la struttura ha portato nuove apparecchiature, a cominciare dai letti operatori utili per migliorare il confort dei pazienti in sala operatoria, nuove protesi e strumentazioni per effettuare anche le artroscopie di spalla, già eseguita la settimana scorsa. Un grande lavoro di equipe medica ed infermieristica che ci consente di elevare la qualità delle cure del Sant’Andrea di Massa Marittima e rispondere in modo equo all’utenza per la patologia ortopedica programmata di tutta la provincia”.