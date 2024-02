Sanità, la direzione di zona replica al Comune: “Cessazione pediatra comunicata a cittadini”

Grosseto. In riferimento alla comunicazione dell’amministrazione di Gavorrano inviata in data odierna ai media locali, la direzione della zona Colline Metallifere-Amiata grossetana e Grossetana precisa che “la nota carenza di pediatri di libera scelta non ha permesso di coprire le sedi lasciate vacanti dai professionisti che a vario titolo hanno cessato la loro attività in alcune zone. Sono ancora in atto le procedure per sostituire il pediatra che ha lasciato il Comune di Gavorrano; al momento a Gavorrano e Giuncarico il servizio è garantito dalla presenza di un pediatra una volta alla settimana”.

“Si ribadisce che la comunicazione ai cittadini della cessazione del professionista di Gavorrano e della necessità di effettuare una nuova scelta del pediatra è stata assicurata attraverso la pubblicazione sul sito pubblico della Asl Toscana sud est (https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/cessazione-dei-medici-pediatri-di famiglia/avvisi-di-cessazioni-di-medici-e-pediatri-di-famiglia) e tramite invio di sms ai familiari degli assistiti – dichiara Tania Barbi, Ddirettrice di Zona -. Per quanto riguarda invece il personale infermieristico chiamato in causa nella stessa nota, la direzione zonale fa sapere che sono in corso le procedure per sostituire i professionisti dimessi per pensionamento”.