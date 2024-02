Cure di supporto durante i trattamenti oncologici: se ne parla in un incontro in farmacia

Massa Marittima (Grosseto). Nell’ambito del progetto “Incontri in farmacia”, ideato dal Consiglio di Amministrazione della Massa Marittima Multiservizi srl, si terrà, venerdì primo marzo alle ore 21.15, nei locali della farmacia comunale di Massa Marittima in via Gramsci 7/C, la terza conferenza, a cura del professor Andrea Antonuzzo, dal titolo “Le cure di supporto durante i trattamenti oncologici”.

Il professor Antonuzzo, nato a Massa Marittima il 26 gennaio 1969, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa, specializzato presso l’Unità operativa di Oncologia medica dell’ospedale Santa Chiara. Oggi è direttore della Ssd Oncologia medica 4 Cure di supporto internistico e geriatrico della Fondazione Irccs – Istituto nazionale dei tumori di Milano e professore alla Scuola di specializzazione in Oncologia medica all’Università degli studi di Milano.

Una nota del Consiglio di Amministrazione della Massa Marittima Multiservizi srl spiega: “Abbiamo invitato il professor Antonuzzo, nostro concittadino, per ascoltare la sua magistrale esperienza nel campo della medicina oncologica. Lo ringraziamo per la sua disponibilità e per aver accettato il nostro invito, pur nei numerosi impegni di lavoro a servizio del prestigiosissimo Istituto nazionale dei tumori di Milano. Invitiamo quindi la cittadinanza a partecipare a questa importante serata e sin da ora il nostro grazie a quanti vorranno partecipare.”