Un nuovo ecografo per il Distretto sociosanitario: è stato donato dalla Croce Rossa

Monterotondo Marittimo (Grosseto). È stato inaugurato questa mattina a Monterotondo Marittimo, alla presenza del sindaco Giacomo Termine, il nuovo ecografo che la Croce Rossa di Monterotondo Marittimo ha acquistato per metterlo a disposizione del Distretto sociosanitario.

“Avere un ecografo a Monterotondo Marittimo – commenta Claudio Salvadori, presidente del comitato locale della Cri – consente di fare una serie di accertamenti in loco senza far spostare i pazienti verso Grosseto, Follonica o Massa Marittima. È quindi un servizio importante. soprattutto per i cittadini che non hanno l’auto o per i pazienti più anziani, per i quali affrontare il viaggio comporta dei disagi.”

“Ringrazio la Croce Rossa di Monterotondo Marittimo nella persona del suo presidente Claudio Salvadori – afferma il sindaco Giacomo Termine – e tutti i volontari, che sono il cuore pulsante dell’associazione, per ciò che fanno ogni giorno e per questa importante donazione che consente di potenziare i servizi offerti dal nostro Distretto sociosanitario a beneficio di tutta la popolazione locale. Avere strumenti diagnostici di questo tipo a disposizione ci consente di andare nella direzione da tutti auspicata di un potenziamento della medicina territoriale, per ridurre gli spostamenti verso gli ospedali.”

“Il comitato della Croce Rossa di Monterotondo Marittimo – prosegue il sindaco – ancora una volta si conferma una presenza essenziale, un punto di riferimento per la sicurezza e la salute degli abitanti di Monterotondo Marittimo. Grazie alla Cri vengono garantiti servizi essenziali come il trasporto sanitario, i servizi di emergenza svolti nell’ambito del sistema del 118 e altre numerose attività, che comprendono la formazione sul primo soccorso e sull’uso del defibrillatore, fino all’organizzazione di eventi di solidarietà. Aiutiamo in tutto e per tutto il terzo settore per questi motivi”.