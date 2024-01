Un Distretto socio-sanitario delle Colline Metallifere: la mozione approda in Consiglio comunale

Massa Marittima (Grosseto9. Sarà inserita tra i punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale di Massa Marittima, in programma il 24 gennaio, alle ore 21, la mozione sulla riorganizzazione della sanità territoriale presentata dal consigliere comunale Lorenzo Balestri, capogruppo per Massa Avanti Insieme.

Con la mozione il Consiglio comunale intende impegnare la Giunta e il sindaco a rispondere in audizione alla III Commissione consiliare regionale, sostenendo la proposta di istituzione di un nuovo Distretto socio-sanitario individuato nella zona delle Colline Metallifere e nel contempo la richiesta di riconoscere il Sant’Andrea come presidio ospedaliero.

“La sanità e la tutela della salute sono temi trasversali che riguardano tutti i cittadini – commenta il sindaco Marcello Giuntini –, pertanto vogliamo che su un argomento così importante sia chiamato ad esprimersi l’intero Consiglio comunale rispetto alla posizione che dovrà assumere il Comune. Personalmente sono favorevole ad un ritorno al distretto socio-sanitario delle Colline Metallifere, ma solo se si riesce contemporaneamente ad ottenere lo status di presidio ospedaliero per il Sant’Andrea. Su questi temi c’è grande attenzione, come dimostra l’esito della petizione lanciata dall’associazione Fare per Massa Marittima che ha raccolto 2500 firme che a ottobre sono state consegnate al presidente della Commissione Sanità della Regione Toscana Enrico Sostegni. Il ritorno alle zone distretto è un’esigenza sentita anche dai partiti della minoranza, che sono usciti pochi giorni fa con un comunicato stampa“.

“Andiamo in audizione dopo il passaggio in Consiglio comunale – sottolinea ancora il sindaco – perchè, se la mozione sarà approvata, la richiesta che avanzeremo in III Commissione consiliare regionale acquisirà maggiore forza: rappresenterà infatti non solo la volontà del primo cittadino, ma di una intera comunità rappresentata dal Consiglio comunale di Massa Marittim..”