Tumore della tiroide: se ne è parlato in un incontro alla farmacia comunale

Massa Marittima (Grosseto). Si è tenuta nella nuova farmacia comunale di Massa Marittima la prima di un ciclo di conferenze in programma per i prossimi mesi.

Ad inaugurare il progetto “Incontri in farmacia”, ideato dal Consiglio di amministrazione della Massa Marittima Multiservizi srl, il Chiarissimo Professor Claudio Spinelli, che ha tenuto una lectio magistralis sul tema de “Il tumore della tiroide”.

Alla serata hanno partecipato gli assessori del Comune di Massa Marittima Grazia Gucci ed Ivan Terrosi ed un nutrito pubblico.

Giacomo Michelini, del Consiglio di amministrazione, ha presentato il professor Spinelli, ordinario di Chirurgia all’Università di Pisa: laureatosi in Medicina e Chirurgia, con il massimo dei voti e lode, ha conseguito una prima specializzazione, in Chirurgia generale, all’Università di Pisa nel 1984; la seconda, in Chirurgia pediatrica e infantile, all’Università di Bologna nel 1989; la terza, in Urologia, all’Università di Pisa nel 1994.

Uno dei suoi maggiori campi di interesse è la Chirurgia endocrina e oncologica, con particolare riferimento alla Chirurgia tiroidea.

L’incontro

Il professore ha presentato i risultati contenuti anche all’interno di un suo ultimo libro, pubblicato proprio qualche tempo fa dalla “University Press”, che ha come titolo: “Il carcinoma della tiroide nei giovani da Chernobyl a Fukushima”, che descrive le cause e gli aspetti clinici del tumore della tiroide, dovute alle radiazioni ionizzanti.

Il presidente della Multiservizi Renato Vanni ha ringraziato i presenti e sottolineato l’importanza che tali iniziative hanno all’interno dei locali della farmacia, divenendo un importante centro di servizio di informazione e formazione per i clienti e i cittadini di Massa Marittima. Molte le domande rivolte dal pubblico al professor Spinelli, la serata si è conclusa con la consegna di un dono in segno di ringraziamento all’illustre relatore e come segno di augurio in vista delle imminenti festività natalizie, a tutti i partecipanti è stata regalata una borraccia con il nuovo logo della farmacia comunale.

Il Consiglio di amministrazione, dopo aver ringraziato tutti, ha ricordato il nuovo servizio di consegna di farmaci a domicilio che si svolgerà con le seguenti modalità: consegna dei farmaci il lunedì e il giovedì dopo le 18.00 previo appuntamento telefonico entro le 13.00 dello stesso giorno. I richiedenti dovranno essere in possesso della ricetta medica da trasmettere telefonicamente al numero 0566.464899 oppure tramite cellulare, con un messaggio su Whatsapp, al numero 329.7725663.

Il prossimo appuntamento di “Incontri in farmacia” sarà indicativamente tra gennaio e febbraio 2024.