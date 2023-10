Istituto Falusi, la Uil: “Dipendenti preoccupati per la gestione del personale”

Grosseto. Lavoratrici e lavoratori, iscritti e non iscritti alla UilFpl, si sono riuniti, nei giorni scorsi, in assemblea del personale, dove hanno espresso forti preoccupazioni “per le ultime note dell’Istituto Falusi di Massa Marittima e sulla sua scarsa sensibilità nel rispettare gli accordi presi con i dipendenti dell’Istituto e le loro rappresentanze”.

Gli stessi hanno ricordato “l’accordo siglato in Prefettura nel 2017, alla presenza del vice Prefetto, dove l’Istituto, a fronte dell’esternalizzazione di un reparto, ritenuta economicamente risolutiva, si impegnava ad assumere nei nuclei di assistenza e cura il personale con il Ccnl Enti locali. Registriamo che, purtroppo, così non è stato ed anzi, successivamente, si è proceduto ad esternalizzare altri nuclei”.

“A fronte già di una prima esternalizzazione, e del successivo abbattimento da parte della Regione Toscana sulla locazione dell’immobile di Marina di Levante, per oltre, da quello che risulta, circa 115mila euro, nessun segnale si è visto a modifica di detto atteggiamento nella gestione del personale – si legge in una nota della UilFpl -. Tale comportamento, oltre a cagionare stupore e sconcerto, desta notevoli preoccupazioni, senza contare che la condotta del Consiglio di amministrazione è oggettivamente penalizzante nei confronti dei dipendenti. A questo si aggiunga che, invece di assumere personale pubblico, è stato presentato un progetto sul servizio infermieristico a base volontaria, rifiutato dal personale. Purtroppo, a lavoratrici e lavoratori non resta che prendere atto dell’assenza di volontà per un ‘cambio di direzione’ ed anche le rassicurazioni del direttore per l’assunzione di un infermiere ad ottobre 2023 non sono state rispettate”.

“A riguardo, gli stessi dipendenti avevano presentato un candidato per il posto ‘da infermiere’, che è stato prontamente reindirizzato verso la cooperativa che gestisce il personale con contratto privato – prosegue il comunicato -. A seguito di ciò, il direttore ha asserito candidamente che il Consiglio di amministrazione non intende assumere personale pubblico. All’assemblea dei giorni scorsi, ha partecipato la stragrande maggioranza dei lavoratori impiegati nei servizi di assistenza (10 su 14), iscritti e non iscritti alla Uil, dove è stato deciso di chiedere alla segreteria della UILFpl Toscana Sud Est Siena Arezzo Grosseto di trasmettere al direttore una nota con la ferma intenzione di riaprire la discussione sulla questione in essere, alla presenza di tutte le organizzazioni sindacali. L’assemblea ha deciso inoltre di far inviare il presente documento anche a Cgil Fp e Cisl Fp per renderle partecipi riguardo l’opportunità di appoggiare e sostenere le iniziative che la Uil Fpl vorrà prendere in merito, dato che si è resa disponibile, già da subito, anche in merito ad incisive forme di protesta”.

“Alla nota è stato risposto da parte della direzione del Falusi, significando che l’istituto ritiene che la trattativa sia chiusa e non vi sia più alcun margine di contrattazione in merito. Questo rappresenta, a parere della UilFpl Toscana Sud Est, un atto grave ed inusitato perché nei fatti si conferma una volontà di eludere ogni forma di confronto, volto ad addivenire a soluzioni concertate e condivise, oltre che – termina la nota -, naturalmente, di disattendere accordi presi anche con altre istituzioni sovraordinate, che non sono mai stati onorati”.