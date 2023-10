Sanità: l’ambulatorio infermieristico della frazione aperto fino a fine anno

Scarlino (Grosseto). L’ambulatorio infermieristico del Puntone resterà aperto fino a fine anno.

Lo ha deciso l’amministrazione comunale di Scarlino a seguito dell’ottimo riscontro che l’iniziativa ha avuto da agosto a settembre. Il progetto pilota, che ha avuto il nullaosta dall’azienda sanitaria, è entrato in funzione all’inizio di agosto: l’ambulatorio, che si trova in via delle Scuola al Puntone, frazione costiera del Comune di Scarlino, è stato aperto, e rimarrà aperto fino al 31 dicembre, tutti i giorni fornendo servizi di primo soccorso a residenti e turisti.

«Siamo molto soddisfatti dell’iniziativa – spiega il sindaco Francesca Travison –: i report della cooperativa che gestisce il servizio sono positivi. Le persone hanno accolto con favore il progetto e si sono rivolte agli infermieri in caso di necessità; è chiaro che l’ambulatorio non si sostituisce ad un pronto soccorso, la nostra volontà sin da subito è stata ed è quella di mettere a disposizione dei cittadini un punto di riferimento cui rivolgersi in caso di bisogno».

I servizi

I principali servizi offerti nell’ambulatorio riguarderanno le prestazioni di primo soccorso, le rilevazioni dei parametri vitali, la rimozione di punti di sutura, la medicazione di ferite, le iniezioni intramuscolari e endovenose, l’inserimento o la rimozione del catetere vescicale. Da adesso l’ambulatorio sarà dotato anche di un monitor che permetterà all’operatore, oltre a rilevare i parametri vitali, di poter fare l’elettrocardiogramma (Ecg) per valutare il reale stato di salute della persona e prendere così decisioni appropriate, riuscendo a garantire una corretta assistenza.

«Il servizio – conclude il sindaco – ha dato modo a molti turisti di prenotare le vacanze nel nostro territorio garantendo una continuazione assistenziale quotidiana, permettendo loro di continuare terapie farmacologiche a cadenza giornaliera, settimanale o mensile, o di fare medicazioni semplici o più complesse come da prescrizione».