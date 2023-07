Un ambulatorio infermieristico nella frazione aperto sette giorni su sette: sarà finanziato dal Comune

Scarlino (Grosseto). Da giovedì 3 agosto aprirà al Puntone, in via delle Scuole, l’ambulatorio infermieristico finanziato dal Comune di Scarlino per garantire un servizio quotidiano ai residenti e ai turisti.

Lunedì 31 luglio è arrivato il nullaosta da parte dell’azienda sanitaria e domani, martedì primo agosto, è in programma una riunione con la cooperativa scelta per il servizio per definire tutti i dettagli che saranno comunicati alla cittadinanza subito dopo.

L’amministrazione comunale ha investito nel progetto pilota circa 20mila euro.

«Siamo riusciti a trovare le risorse per finanziare un’iniziativa che ci sta molto a cuore – spiega il sindaco Francesca Travison – perché riguarda la salute dei nostri concittadini e dei turisti. Abbiamo trovato una cooperativa che si occuperà del servizio, per adesso al Puntone: in base alla risposta e alle risorse, sarebbe nostra intenzione attivarlo anche nel centro urbano capoluogo e nella frazione di Scalo. L’ambulatorio sarà aperto 7 giorni su 7 per alcune ore al giorno e sarà accessibile a tutti. Durante l’estate la popolazione locale aumenta a dismisura e aumentano anche le necessità, prima tra tutte quella relativa alla sanità: purtroppo le risposte dell’azienda pubblica non riescono a coprire le esigenze delle persone, questo è evidente, lo leggiamo ogni giorno sulla stampa locale. Perciò abbiamo deciso di organizzarci e di fornire un altro servizio che crediamo sia importante per la comunità e per chi viene a trascorrere le sue vacanze da noi».

I servizi

I principali servizi offerti nell’ambulatorio riguarderanno le prestazioni di primo soccorso, le rilevazioni dei parametri vitali, la rimozione di punti di sutura, la medicazione ferite, le iniezioni intramuscolari e endovenose, l’inserimento o la rimozione del catetere vescicale.