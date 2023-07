Il medico di base termina l’incarico: come scegliere il nuovo dottore

Gavorrano (Grosseto). Mercoledì 26 luglio, il medico generico Carlo Andrea Bicci conclude il suo incarico presso il territorio delle Colline Metallifere, in particolare nel comune di Gavorrano; gli assistiti dovranno fare una nuova scelta del medico consultando l’elenco del medici.

Verranno quindi aumentati i massimali dei medici generici già presenti, così che gli assistiti del dottor Bicci potranno scegliere un nuovo medico tra quelli che esercitano nel comune, a partire dalle ore 00.01 di giovedì 27 luglio.

Come effettuare la scelta

Gli assistiti possono esercitare la nuova scelta consultando l’elenco dei medici e gli orari degli ambulatori con le seguenti modalità:

scelta online, se si è in possesso delle credenziali Spid o del codice Pin della tessera sanitaria, al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line

attraverso la app Toscana Salute https://www.regione.toscana.it/-/toscana-salute;

compilando il modulo online presente nella pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra;

per telefono, al numero 0564.483777, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.30, il martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 15.

Inoltre, per venire incontro alle esigenze della cittadinanza, verranno attivati, in collaborazione con l’Ausl Toscana Sud Est, degli sportelli a Giuncarico e Grilli con un operatore che aiuterà gli assistiti con la scelta del nuovo medico.

L’operatore sarà presente:

il 27 luglio a Giuncarico, al centro sociale in via delle Scuole 5, dalle 8.30 alle 12;

il 27 luglio a Grilli, al centro sociale in via Marco Polo 12, dalle 12.15 alle 13.30.

A Gavorrano capoluogo, al distretto sociosanitario, sarà potenziato l’orario dello sportello, dal 27 luglio al 4 agosto, con il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30;

lunedì, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.

Nelle frazioni di Giuncarico, Grilli e Castellaccia non saranno presenti medici generici, in conseguenza di ciò il Comune sta attivando a proprie spese una convenzione con l’associazione Auser di Gavorrano che metterà a disposizione propri mezzi per accompagnare gratuitamente gli assistiti dai propri medici curanti.

A tal proposito è fissato un incontro con la cittadinanza di Giuncarico alla presenza dell’amministrazione comunale e dei rappresentanti Auser, per il 31 luglio alle 21 al centro sociale, al fine di illustrare ed organizzare il servizio di trasporto.

Per le altre frazioni interessate, a breve verrà predisposta una comunicazione per illustrare le modalità di prenotazione del servizio.