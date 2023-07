“L’estate vive nei tuoi occhi”: una giornata di screening gratuiti in paese

Roccastrada (Grosseto). Venerdì 14 luglio, a Roccastrada, l’Unione italiana ciechi e ipovedenti, con il patrocinio del Comune di Roccastrada, organizza una giornata dedicata alla prevenzione. L’evento prevede la presenza di un camper fornito di attrezzatura per screening oftalmico che sarà posizionato in largo Don Bailo (dietro al palazzo municipale). Per informazioni e prenotazioni può essere contattao il numero 388.3727956.

Gli screening

Gli screening inizieranno alle 11.00 con il medico oculista dell’unità operativa dell’ospedale Misericordia, dottor Bernardino Tartaglia, mentre il pomeriggio, alle 16.30, nella sala del Consiglio comunale si terrà una tavola rotonda con la presenza dello stesso medico, della dermatologa Francesca Giannuzzi e dell’ortottista del centro di ipovisione Agnese Corti.

Al termine dell’evento è previsto un piccolo buffet per tutti i partecipanti.