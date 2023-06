Medici di base, Spi Cgil: “Asl e Coeso oltraggiose nei confronti del comitato”

Roccastrada (Grosseto). Le 15 associazioni roccastradine che a partire da gennaio 2023 si erano costituite in comitato per sollecitare la Asl Toscana Sudest e il Coeso ad affrontare le gravi carenze della medicina generale sul territorio, sono tornate a riunirsi nei giorni scorsi per organizzare la protesta “contro l’immobilismo dell’Azienda sanitaria e della Società della Salute”.

“Azienda e Coeso – sottolineano i componenti del comitato roccastradino – continuano ad avere un atteggiamento dilatorio rispetto ai problemi che abbiamo più volte segnalato nei confronti dei livelli di assistenza di base nel Comune di Roccastrada. Ma quel che è peggio, è l’evidente mancanza di rispetto, al limite del paradossale, relativamente alle modalità in cui si relazionano con i rappresentanti sindacali e dell’associazionismo del paese che hanno come unico obiettivo quello di contribuire all’individuazione di soluzioni idonee ad un problema dai contorni ormai allarmanti.

Senza voler ricostruire i già faticosi passaggi del confronto avviato a partire da gennaio scorso, vogliamo evidenziare che il 30 maggio è stata praticamente ignorata l’allarmata richiesta d’incontro urgente inoltrata alla Direzione aziendale ed al Coeso, a cui, a tutt’oggi, nonostante le reiterate sollecitazioni alla Direzione sanitaria, non è stata data risposta alcuna.

La segreteria provinciale dello Spi, Cgil e Lega Spi Cgil di Roccastrada, insieme ad associazioni comunali e provinciali, sono stanche di essere snobbate in modo così irrispettoso, a maggior ragione tenuto conto della sottovalutazione della grave carenza di medici di medicina generale e di servizi ambulatoriali comunali, da parte della tecnocrazia aziendale e del livello politico regionale.

Motivo per cui – concludono le associazioni – da oggi, tutti insieme, lavoreremo per estendere il fronte della protesta, chiamando i cittadini a mobilitarsi nei confronti dei livelli politici e istituzionali affinché al centro del nostro sistema sanitario regionale continui ad esserci il cittadino”.

Associazioni e sindacati

Lega Spi Cgil Roccastrada, segreteria Spi Ccgil Grosseto, Anpi Roccastrada, Anp – Cia Grosseto, Auser Ribolla, Avis Roccastrada, Avis Roccatederighi, Cna Pensionati Grosseto, Confartigianato Grosseto, Misericordia Roccatederighi, Faisa Cisal Grosseto, Filarmonica Roccatederighi, Proloco Piloni Torniella, Proloco Roccatederighi, Società di Mutuo soccorso Roccatederighi