Festa in paese: una nuova ambulanza per la Pubblica Assistenza e un nuovo ambulatorio – VIDEO

Sassofortino (Grosseto). Giornata di festa per la Pubblica Assistenza di Sassofortino e per tutti gli abitanti della frazione roccastradina.

Domenica 11 giugno l’associazione ha inaugurato e messo a disposizione della comunità una nuova ambulanza e un nuovissimo poliambulatorio.

Operativa dai prossimi giorni la nuova struttura, intitolata al primo presidente della Pubblica Assistenza di Sassofortino, Marino Conti, comincerà ad ospitare i medici di base e gli specialisti che finalmente potranno tornare a svolgere le proprie professioni anche a Sassofortino. Questo permetterà a chi non può raggiungere il capoluogo di poter fare una visita specialistica più vicino a casa. Grazie alla collaborazione con la Bioconsult di Follonica, sarà possibile effettuare prelievi per analisi del sangue e avere i risultati entro la fine della giornata.

“Oggi mettiamo a disposizione della comunità più di 100.000 euro, con una nuova ambulanza e una struttura completamente rinnovata e ristrutturata a poliambulatorio – ha dichiarato il presidente Mauro Bianchi –. Tutte le prestazioni specialistiche avranno prezzi calmierati: noi non chiederemo mai affitti o rimborsi ai professionisti che verranno a prestare la propria opera, ma pretendiamo che essi applichino delle tariffe cosiddette sociali, in modo da rendere la visita, che sia cardiologica, oculistica, geriatrica o qualsiasi altra visita specialistica, accessibile anche a chi è in difficoltà economica o vive solo di una piccola pensione di anzianità.“

Lo Sportello Amico

Oltre all’ambulatorio e alla nuova ambulanza, dal primo luglio sarà attivo lo Sportello Amico, nella sede operativa di via San Michele a Sassofortino, che ogni giovedì, dalle 9 alle 12, avrà il compito di supportare in modo completamente gratuito chi avrà bisogno di espletare pratiche burocratiche, come il cambio del medico, lo scarico di referti dal fascicolo sanitario, la prenotazione di visite tramite Cup on line, ed altri servizi che con il tempo saranno attivati.

Nell’occasione è stata presentata la nuova imminente apertura di una sezione della Pubblica Assistenza di Sassofortino nel paese di Montieri. La sezione, fortemente voluta dal sindaco Nicola Verruzzi, vedrà la luce a breve e conterà su volontari già formati di livello avanzato.

Presente alla giornata di inaugurazione anche il presidente nazionale Anpas, Niccolò Mancini, che ricorda il peso del volontariato Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) nel tessuto sociale sanitario e di protezione civile lungo tutta la nostra Penisola, con i suoi 110.000 volontari e oltre 500mila soci. Il presidente pone inoltre l’accento sull’importanza di avere la presenza di tante Pubbliche Assistenze soprattutto in zone “rurali” come quella di Sassofortino, distanti dai punti di primo soccorso più strutturati, che spesso si rivelano essenziali per salvare la vita al paziente e trasferirlo in ospedale.