Infertilità maschile: se ne parla con il professor Claudio Spinelli

Scarlino (Grosseto). Si parla di infertilità maschile a Scarlino nell’incontro organizzato dalla Commissione pari opportunità.

L’incontro

Venerdì 19 maggio, alle 17.30, in sala consiliare (piazza Garibaldi, Scarlino), Claudio Spinelli, chirurgo pediatrico e professore ordinario e direttore di Chirurgia pediatrica e infantile all’Università di Pisa, parlerà di infertilità maschile, con particolare attenzione agli aspetti chirurgici. L’evento è promosso dalla Commissione pari opportunità del Comune di Scarlino.

«Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità – spiega la presidente della commissione, Linda Martinelli – l’infertilità è in costante aumento e non fa differenza fra uomini e donne. Con Claudio Spinelli parleremo dell’infertilità maschile, delle ultime novità in merito ai trattamenti chirurgici di una patologia che, se non correttamente affrontata, potrebbe provocare infertilità in chi ne soffre».

L’incontro è aperto a tutti e l’ingresso è gratuito.

Claudio Spinelli

Claudio Spinelli, nato a Follonica nel 1953, si laurea in Medicina e chirurgia, con il massimo dei voti, all’Università di Pisa. Dopo la laurea, consegue la prima specializzazione, in Chirurgia generale, all’Università di Pisa, nel 1984; la seconda, in Chirurgia pediatrica e infantile all’Università di Bologna, nel 1989; la terza, in Urologia all’Università di Pisa, nel 1994.

Ha svolto tutta la sua carriera accademica all’Università di Pisa, fino a diventare professore ordinario, titolare della cattedra di Chirurgia pediatrica-infantile e direttore della sezione dipartimentale universitaria di Chirurgia pediatrica e adolescenziale dell’azienda ospedaliera universitaria pisana e direttore della scuola di specializzazione di chirurgia pediatrica e infantile. Ha pubblicato oltre 600 articoli scientifici e dieci libri su temi chirurgici.