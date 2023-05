Ospedale Sant’Andrea: nuove prestazioni ambulatoriali e chirurgiche

Massa Marittima (Grosseto). Nuove prestazioni chirurgiche e ambulatoriali all’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima; l’ambulatorio di urologia è già operativo, mentre dopo l’estate sarà attivata la chirurgia vascolare.

“Il nostro intento è quello di soddisfare sempre meglio le esigenze di salute di un territorio come le Colline Metallifere – commenta il dottor Michele Dentamaro, direttore del presidio ospedaliero -, ringrazio i professionisti e tutto il personale sanitario per l’impegno e la passione che ogni giorno mettono in campo per valorizzare l’ospedale”.

L’ambulatorio di urologia

Dall’inizio del mese di maggio è aperto, tutti i martedì pomeriggio, un ambulatorio di urologia nel poliambulatorio situato al primo piano dell’ospedale, con orario dalle 15.30 alle 18.30. Grazie alla presenza di un medico urologo è possibile effettuare visite ed ecografie e si possono prenotare le prestazioni con l’agenda Cup.

“L’urologia di Grosseto già svolge i suoi servizi ambulatoriali negli ospedali di Orbetello, Castel del Piano e nel distretto di Follonica – spiega il dottor Roberto Nucciotti, direttore dell’urologia di Grosseto –, mancava appunto Massa Marittima. Ora abbiamo colmato questa lacuna sviluppando al Sant’Andrea un’attività ambulatoriale in grado di rispondere alle necessità nell’area delle Colline Metallifere che ha una richiesta importante. L’ambulatorio ha già le liste piene e dispone di un’ottima strumentazione. Oltre a rispondere alle necessità del territorio, rappresenta un servizio in più e un riferimento anche per i pazienti del presidio ospedaliero. Chi accede al Pronto Soccorso oppure è ricoverato in Medicina o Chirurgia, e ha necessità di una consulenza urologica non urgente, può prenotare la visita all’interno dell’ospedale Sant’Andrea senza più andare a Grosseto”.

La chirurgia vascolare

Per quanto riguarda la chirurgia vascolare da settembre sarà inserita un prima seduta, con la prospettiva di aumentare il numero di questi interventi. “Da circa un anno abbiamo aperto a Massa Marittima un ambulatorio – ricorda il dottor Federico Filippi, direttore della chirurgia vascolare dell’ospedale di Grosseto –, che ha funzionato molto bene fornendo un ottimo servizio. Per andare ulteriormente incontro al territorio abbiamo deciso di portare al Sant’Andrea anche una parte di chirurgia, almeno all’inizio quella un po’ più leggera, per cercare di agevolare il paziente: invece di farlo venire da noi andiamo noi da lui”.

Inoltre, a seguito di una rimodulazione delle attività del blocco operatorio definita dopo la valutazione della casistica delle prestazioni nel fine settimana e nei festivi, cambia la disponibilità notturna all’ospedale Sant’Andrea. L’attività chirurgica in regime di urgenza sarà effettuata dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica, oltre ai festivi, data la normativa vigente sulla pronta disponibilità degli operatori sanitari, sarà attiva la centralizzazione sull’ospedale di Grosseto.